ΗΠΑ: Δύο νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο του ελβετικού ομίλου Givaudan 

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής χρωστικών ουσιών για τρόφιμα και ποτά, το οποίο ανήκει στον ελβετικό όμιλο Givaudan, σημειώθηκε προκάλεσε σήμερα, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και ακόμη πολλοί τραυματίστηκαν.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο εργοστάσιο που αγόρασε το 2021 ο όμιλος Givaudan, στο Λούισβιλ του Κεντάκι.

An up close look at the aftermath of the Givaudan explosion here in Louisville.

The air is heavy with the burnt smell of caramel. The ground sticky, covered in debris. pic.twitter.com/VkNUanL1Rf

