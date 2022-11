ΗΠΑ: Δύο νεκροί και κλειστοί δρόμοι στη Νέα Υόρκη εξαιτίας του χιονιού – ΒΙΝΤΕΟ

Χιονοθύελλα βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα στη δυτική και βόρεια Νέα Υόρκη με το χιόνι να φτάνει σε ορισμένες περιοχές κοντά στα δύο μέτρα με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στις αεροπορικές πτήσεις.

Μπάφαλο και Γουότερταουν, είναι δύο από τις πόλεις που πλήττονται σφοδρά από την κακοκαιρία η οποία θα συνεχιστεί όλο το Σαββατοκύριακο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι η ορατότητα θα είναι σχεδόν μηδενική θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στις μετακινήσεις και ορισμένες περιοχές μπορεί να παραλύσουν εντελώς εξ αίτιας της σφοδρής χιονόπτωσης.

Από την σφοδρή κακοκαιρία δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. Πρόκειται για δύο κατοίκους της περιοχής Έρι Κάουντι οι οποίοι υπέστησαν καρδιακά επεισόδια ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν το χιόνι από τις αυλές τους. Οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι το καθάρισμα του χιονιού μπορεί να είναι επιζήμιο για την υγεία κάποιου.

Στο Orchard Park, το χιόνι φτάνει περίπου τα 2 μέτρα τις τελευταίες 48 ώρες και στο Natural Bridge, το χιόνι φτάνει περίπου το ενάμιση μέτρο. Πρόκειται για ιστορικά νούμερα για την περιοχή.

Orchard Park, home of the @BuffaloBills, has seen 66 inches of snow in the last 24 hours!

This is the highest 24-hour snow total ever recorded in New York state.

📸: @BuffaloBills pic.twitter.com/0TA75yr8M9

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) November 19, 2022