ΗΠΑ – Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ο Ντόναλντ Τραμπ «στο επίκεντρο» της «απόπειρας πραξικοπήματος

Η έφοδος στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο των ΗΠΑ αποτέλεσε την «κορύφωση απόπειρας πραξικοπήματος»: ενάμισι χρόνο μετά τα αιματηρά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, που προκάλεσαν σοκ σε όλο τον κόσμο, η ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων τοποθέτησε χθες Πέμπτη τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην καρδιά αυτής που αποκαλεί «συνωμοσία» με σκοπό την παραμονή του στην εξουσία.

Ο Μπένι Τόμσον, ο Δημοκρατικός επικεφαλής της επιτροπής, τόνισε πως η επίθεση στην έδρα του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου έγινε με την «ενθάρρυνση» του πρώην προέδρου.

Στην παρουσίαση των συμπερασμάτων της, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, προβλήθηκαν βίντεο που δεν είχαν μεταδοθεί ποτέ πριν, καθώς και καταθέσεις που σύμφωνα με την επιτροπή αποδεικνύουν πως διεξήχθη εσκεμμένη εκστρατεία για την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του Νοεμβρίου του 2020, τις οποίες κέρδισε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Η επίθεση της 6ης Ιανουαρίου «ήταν η κορύφωση απόπειρας πραξικοπήματος», συνόψισε ο κ. Τόμσον, σύμφωνα με τον οποίο «δεν μπορούμε να κρύψουμε όσα έγιναν κάτω από το χαλί» και «ο αμερικανικός λαός αξίζει να μάθει».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο επίκεντρο της συνωμοσίας», τόνισε ο μαύρος βουλευτής, ο οποίος επέμεινε πως «παρουσιάζομαι ενώπιόν σας απόψε όχι ως Δημοκρατικός, αλλά ως Αμερικανός που ορκίστηκε να υπερασπίζεται το Σύνταγμα», το οποίο «δεν προστατεύει μόνο τους Δημοκρατικούς, ούτε μόνο τους Ρεπουμπλικάνους, μας προστατεύει όλους».

«Η δημοκρατία μας παραμένει σε κίνδυνο», καθώς «η συνωμοσία για να ανατραπεί η βούληση του λαού δεν έχει τελειώσει», προειδοποίησε.

«Η 6η Ιανουαρίου και τα ψέματα που οδήγησαν σε αυτή την εξέγερση έθεσαν δυόμισι αιώνες συνταγματικής δημοκρατίας σε κίνδυνο. Ο κόσμος παρακολουθεί τι κάνουμε εδώ», επισήμανε ο κ. Τόμσον.

Τον τελευταίο χρόνο, τα μέλη της ειδικής εξεταστικής επιτροπής –επτά κοινοβουλευτικοί των Δημοκρατικών, δύο των Ρεπουμπλικάνων– άκουσαν πάνω από 1.000 μάρτυρες, ανάμεσά τους δύο παιδιά του πρώην προέδρου, και μελέτησαν 140.000 ντοκουμέντα στην προσπάθειά τους να φωτίσουν τις πράξεις και τις χειρονομίες του κ. Τραμπ πριν αρχίσει η επίθεση, κατά τη διάρκειά της και μετά.

Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ «κάλεσε το πλήθος, διέγειρε το πλήθος και άναψε τη φωτιά αυτής της επίθεσης», τόνισε η Λιζ Τσέινι, μαύρο πρόβατο για τον μεγιστάνα, το ένα από τα δύο μέλη της επιτροπής που ανήκουν στο GOP, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Ο πρόεδρος Τραμπ πίστευε πως οι οπαδοί του στο Καπιτώλιο, και θα το βάλω αυτό σε εισαγωγικά, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Αυτό είπε στους συνεργάτες του που τον εκλιπαρούσαν να καλέσει τον όχλο να διαλυθεί».

«Αυτοί που εισέβαλαν στο Καπιτώλιό μας κι έδωσαν μάχη με τους αστυνομικούς για ώρες κινητοποιήθηκαν εξαιτίας αυτού που τους είχε πει ο πρόεδρος Τραμπ: ότι οι εκλογές εκλάπησαν, ότι αυτός ήταν ο νόμιμος πρόεδρος». «Όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να κρατήσουν στο μυαλό τους ότι (…) το πρωί της 6ης Ιανουαρίου (2021), πρόθεση του (…) ήταν να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ».

«Εμπόλεμη ζώνη»

Τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από την επιτροπή, κάποια για πρώτη φορά, περιέχουν ακραία βία.

