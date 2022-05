ΗΠΑ: Εκατοντάδες πολίτες έξω από το συνέδριο του πανίσχυρου λόμπι διαδηλώνοντας κατά της οπλοκατοχής

Εξοργισμένοι και απεγνωσμένοι πολίτες, μετά και από το τελευταίο πολύνεκρο συμβάν στο δημοτικό σχολείο της κωμόπολης Ουβάλντε του Τέξας, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Χιούστον έξω από τον χώρο όπου πραγματοποιείται το ετήσιο συνέδριο της NRA, του πανίσχυρου λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν σταυρούς και φωτογραφίες των θυμάτων και φώναζαν «NRA φύγε» και «Ντροπή, μπορεί σήμερα να είναι τα δικά σας παιδιά», την ώρα που εκατοντάδες μέλη της οργάνωσης έφταναν στο συνεδριακό κέντρο.

Η επίθεση στην Ουβάλντε, όπου ένας 18χρονος, οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, σκότωσε 19 μικρούς μαθητές και δύο δασκάλες, εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η συμμετοχή στο πρώτο συνέδριο που οργανώνει η NRA έπειτα από τρία χρόνια.

LIVE NOW: The National Rifle Association (NRA) will hold its annual convention in Houston, TX, days after the state witnessed its deadliest school shooting. Gun safety activists are expected to protest outside the venue. https://t.co/83VzfZZEP1

— NowThis (@nowthisnews) May 27, 2022