ΗΠΑ: Έλατο 100 ετών από τη Νέα Υόρκη θα στολίσει τα Χριστούγεννα το Rockefeller Center, ΒΙΝΤΕΟ

Στις ΗΠΑ η οικογένεια Ρας από το East Greenbush της Νέας Υόρκης είχε πάντα το όνειρο να δει το τεράστιο δέντρο της, ένα Νορβηγικό έλατο, να στολίζει το Rockefeller Center τα Χριστούγεννα.

Το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα, αλλά με μια συγκινητική τροπή: Ο Νταν, σύζυγος της Τζούντι, πέθανε το 2020 σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ωστόσο, το δέντρο τους θα αποτελέσει τώρα το σύμβολο της μνήμης του, όταν φωτίσει το Rockefeller Center για εκατομμύρια επισκέπτες αυτή τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

«Ξέρω ότι ο άντρας μου θα ήθελε να είναι εδώ για αυτή τη στιγμή», είπε η Τζούντι Ρας στο NBC. «Πάντα μιλούσαμε για το δέντρο του Rockefeller Center. Είναι τόσο ξεχωριστό που το δέντρο της οικογένειάς μου θα γίνει το δέντρο της Αμερικής, αν όχι του κόσμου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rockefeller Center (@rockefellercenter)

Το 23 μέτρων δέντρο, κόπηκε στις 6 Νοεμβρίου και ξεκίνησε το ταξίδι του προς το Rockefeller Center, όπου θα φτάσει την 8η Νοεμβρίου. Όπως είπε η Τζούντι, το δέντρο φυτεύτηκε από τους προπαππούδες του συζύγου της τη δεκαετία του 1920.

Ένας οικογενειακός φίλος που είχε συγγενή εργαζόμενο στο Rockefeller Center κατάφερε να φέρει την φωτογραφία του δέντρου της οικογένειας Ρας στα χέρια του επικεφαλής κηπουρού του κέντρου, Erik Pauze. Ο Pauze πήγε να δει από κοντά το δέντρο και αποφάσισε ότι ήταν το ιδανικό για τον φωτισμό του 2025, με περισσότερα από 50.000 φώτα και ένα αστέρι Swarovski στην κορυφή.

«Νομίζω ότι απλώς είχα παραισθήσεις, σαν να λέω: ‘Πρέπει να επιστρέψουμε, γιατί δεν μπορεί να είναι αληθινό’», δήλωσε η Τζούντι. Η ίδια μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και η επίσκεψη στο δέντρο του Rockefeller Center ήταν μια ετήσια οικογενειακή παράδοση.

Φέτος, η συμμετοχή της στο επίσημο φωτισμό του δέντρου στις 3 Δεκεμβρίου θα είναι ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς θα μοιραστεί το δέντρο με τον υπόλοιπο κόσμο.

«Κλαίω στο σπίτι μου όταν το δέντρο ανάβει, οπότε πιθανότατα θα είναι αδύνατον να συγκρατηθώ εκείνη την ημέρα, αλλά θα είναι υπέροχο» είπε η Τζούντι. «Διαδώστε τη χαρά, διαδώστε την ευτυχία, αγαπήστε ο ένας τον άλλον. Σκεφτείτε την οικογένειά μας, σκεφτείτε τον άντρα μου, σκεφτείτε εμάς» τόνισε και συμπλήρωσε ότι «είμαστε απλώς ευτυχείς που το μοιραζόμαστε με όλους».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



