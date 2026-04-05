ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μικρό αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε αυτοκινητόδρομο της Πενσιλβάνια, στις ανατολικές ΗΠΑ, το πρωί του Σαββάτου, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία κατά την περίοδο αργιών. Ο πιλότος κατάφερε να ολοκληρώσει την προσγείωση με ασφάλεια, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Λεπτομέρειες της προσγείωσης

Σύμφωνα με την αστυνομία της Πενσιλβάνια, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο I-78, στα ανατολικά, περίπου στις 09:00 το πρωί (τοπική ώρα). Ο δρόμος έκλεισε για περίπου 4 ώρες, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε μια περίοδο αυξημένων μετακινήσεων λόγω αργιών.

Ο πιλότος, 65 ετών από το Μίσιγκαν, και η 34χρονη επιβάτιδα από το Νιου Τζέρσεϊ, δεν τραυματίστηκαν.

Το αεροσκάφος και η πορεία της πτήσης

Το αεροπλάνο, τύπου Commander 114B κατασκευής 1995, είχε απογειωθεί από το Σόλμπεργκ του Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό την πολιτεία της Ιντιάνα. Λίγο μετά την απογείωση, ο πιλότος διαπίστωσε πρόβλημα στον κινητήρα και αποφάσισε να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία με επιτυχία.

Διερεύνηση αιτίων

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της βλάβης στον κινητήρα. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς τραυματισμούς, ενώ οι οδηγοί που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη τη στιγμή ενημερώθηκαν για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

A small plane made an emergency landing on a Pennsylvania highway Saturday, snarling traffic on this holiday weekend. Pennsylvania State Police confirmed the plane landed on I-78 eastbound on Saturday morning, and the pilot, a 65-year-old Michigan man, and the passenger, a… pic.twitter.com/QNugxyuxUS — CBS News (@CBSNews) April 4, 2026

A small plane lands safely on a highway in Lehigh County, Pennsylvania Saturday morning after experiencing engine problems. According to Pennsylvania State Police, the incident happened around 9:20 a.m. in the eastbound lanes near mile marker 45.6 in Weisenberg Township.… pic.twitter.com/ej7GowzdYf — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 4, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



