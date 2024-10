ΗΠΑ: Φόβοι για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο – Τελεσίγραφο από την Ουάσινγκτον για την κρίση στη Γάζα

“Εναντίον” δήλωσαν σήμερα πως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εκστρατεία βομβαρδισμών που πραγματοποιεί το Ισραήλ στη Βηρυτό τις τελευταίες εβδομάδες κάτι το οποίο έκαναν γνωστό στις ισραηλινές αρχές μαζί με την ανησυχία τους, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι οι αεροπορικές επιδρομές μειώθηκαν σε ένταση τις τελευταίες ημέρες και ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την εξέλιξη.

«Καταστήσαμε σαφές στο Ισραήλ ότι είμαστε αντίθετοι στην εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπέλυσε τις τελευταίες εβδομάδες στη Βηρυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

Τόνισε επίσης ότι ενώ υπάρχουν αεροπορικές επιδρομές που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρούσαν σκόπιμο να πραγματοποιήσει το Ισραήλ, η Ουάσινγκτον κατέστησε σαφές στην κυβέρνηση του Ισραήλ ότι ανησυχεί για τη φύση της εκστρατείας βομβαρδισμού που βλέπει τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως λόγω του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και Λόιντ Όστιν, έγραψαν την Κυριακή μια επιστολή με αποδέκτη την ισραηλινή κυβέρνηση για να εκφράσουν την ανησυχία τους για τον όγκο της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Λωρίδα της Γάζας, επιβεβαίωσαν απόψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον ξέρει πως είναι δυνατόν να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ότι τα γραφειοκρατικά και επιμελητειακά εμπόδια είναι εφικτό να ξεπεραστούν.

«Χρειάζεται να δούμε περαιτέρω αλλαγές από την ισραηλινή κυβέρνηση» είπε ο Μίλερ, προσθέτοντας ότι, με βάση την αμερικανική νομοθεσία, υπάρχουν «επιπτώσεις».

JUST IN: 🇺🇸 US threatens weapon embargo on Israel if humanitarian crisis in Gaza isn’t resolved in 30 days. pic.twitter.com/NPkeD8LEVY

Η αμερικανική νομοθεσία απαιτεί οι αποδέκτες της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας να μην αρνούνται, ούτε να εμποδίζουν αυθαίρετα την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει στις αλλαγές που περιγράψαμε και συστήσαμε και ότι αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε εντυπωσιακή αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για «διορία 30 ημερών».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στην επιστολή προειδοποιείται το Ισραήλ για την αναστολή της αμερικανικής βοήθειας που λαμβάνει, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η επιστολή των δύο Αμερικανών υπουργών με αποδέκτες Ισραηλινούς αξιωματούχους είναι «ιδιωτική αλληλογραφία» και απέφυγε να τη συζητήσει λεπτομερώς.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον της πόλης Σαφέντ και μιας στρατιωτικής βάσης, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, στο βόρειο Ισραήλ, που είναι σε ανοικτό πόλεμο στον Λίβανο με τη φιλοϊρανική οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Χεζμπολάχ είπε ότι στοχοθέτησε ισραηλινά άρματα μάχης και μπουλντόζες στα παραμεθόρια χωριά στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι εκτόξευσε ρουκέτες στο έδαφος της γειτονικής χώρας.

In the last 24 hours, 38 attacks were carried out against #Israel, of which #Hezbollah claimed responsibility for 29.

The attacks targeted border communities such as Zar’it, Misgav Am, Shtula, Manara, Metula, and Kiryat Shmona, but also reached further to Karmiel, Safed, Krayot,… pic.twitter.com/eLEKmMUZaW

— Israel-Alma (@Israel_Alma_org) October 15, 2024