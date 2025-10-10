ΗΠΑ: Γιατί καταζητείται πρώην μοντέλο του Penthouse

Η αστυνομία του Λος Άντζελες αναζητά την Adva Lavie, πρώην μοντέλο του περιοδικού Penthouse, η οποία κατηγορείται ότι εξαπατούσε ηλικιωμένους άνδρες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, με σκοπό να τους κλέψει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, η Lavie εντόπιζε τα θύματά της στο διαδίκτυο, παρουσιαζόταν ως φίλη ή σύντροφός τους και, αποκτώντας πρόσβαση στα σπίτια τους, προχωρούσε σε διαρρήξεις και κλοπές. Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι η ύποπτη κινούνταν με μαύρο SUV Porsche και λευκή Mercedes-Benz.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον αριθμό των υποθέσεων που συνδέονται με τη Lavie, ενώ οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες.

Η Adva Lavie είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και στο παρελθόν, καθώς το 2023 είχε αυτοπαρουσιαστεί ως το πρώτο μοντέλο του OnlyFans στο Ισραήλ. Στο προσωπικό της προφίλ ανέφερε ότι μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ και υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



