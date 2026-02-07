ΗΠΑ κατηγορούν ανοιχτά την Κίνα για μυστικές πυρηνικές δοκιμές – Νέα ένταση στο μέτωπο των εξοπλισμών

Με ευθείες αιχμές κατά της Κίνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν επισήμως το Πεκίνο ότι προχωρά σε μυστικές πυρηνικές δοκιμές, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ το διεθνές πλαίσιο ελέγχου των πυρηνικών όπλων βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα ελέγχου εξοπλισμών, Τόμας ΝτιΝάνο, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα έχει πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές, κατηγορώντας παράλληλα το Πεκίνο ότι επιχείρησε να αποκρύψει τις σχετικές δραστηριότητες μέσω τεχνικών που δυσχεραίνουν τη σεισμική ανίχνευση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η δημόσια ανάδειξη του ζητήματος εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Ουάσινγκτον για αναδιαμόρφωση του πλαισίου πυρηνικών συμφωνιών, ιδιαίτερα ενόψει της εκπνοής της συνθήκης New START — της τελευταίας σημαντικής συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Η αμερικανική πλευρά έχει ήδη διαμηνύσει ότι επιδιώκει μια νέα, πιο διευρυμένη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και άλλα πυρηνικά κράτη.

Ο ΝτιΝάνο υπογράμμισε ότι η Κίνα αξιοποίησε τα κενά του υφιστάμενου συστήματος περιορισμών για να ενισχύσει σημαντικά το πυρηνικό της οπλοστάσιο, ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ρωσικές δοκιμές προηγμένων πυρηνικών οπλικών συστημάτων, επισημαίνοντας τη συνολική αύξηση των παγκόσμιων πυρηνικών δυνατοτήτων.

Από την πλευρά της, η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τηρεί μορατόριουμ πυρηνικών δοκιμών και δόγμα «μη πρώτης χρήσης» πυρηνικών όπλων, ενώ καλεί τις ΗΠΑ να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στην αποτροπή της διάδοσης πυρηνικών όπλων και στη διατήρηση του διεθνούς καθεστώτος αφοπλισμού.

Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα η πλήρης εφαρμογή της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), καθώς αρκετές πυρηνικές δυνάμεις —μεταξύ τους ΗΠΑ και Κίνα— την έχουν υπογράψει χωρίς να την έχουν επικυρώσει.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών, η Κίνα διαθέτει περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές και αναμένεται να φτάσει τις 1.000 έως το τέλος της δεκαετίας, αριθμός που παραμένει χαμηλότερος από τα αντίστοιχα αποθέματα ΗΠΑ και Ρωσίας, αλλά δείχνει σταθερή ενίσχυση των κινεζικών δυνατοτήτων.

Το βασικό ζητούμενο για την Ουάσινγκτον παραμένει η επανεκκίνηση διαλόγου με το Πεκίνο για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, μια διαδικασία που έχει ουσιαστικά «παγώσει» τα τελευταία χρόνια, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών και εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας.

Δορυφορικές αναλύσεις και εκθέσεις αμερικανικών υπηρεσιών κάνουν λόγο για συνεχιζόμενη επέκταση εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το κινεζικό πυρηνικό πρόγραμμα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το μέλλον της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

