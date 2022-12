ΗΠΑ: Μετά τη «χιονοθύελλα του αιώνα», φόβοι για πλημμύρες 

Αστυνομικοί και μέλη της Εθνοφρουράς πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι σήμερα στις γειτονιές του Μπάφαλο στις ΗΠΑ για να ελέγξουν αν είναι ασφαλείς όλοι οι κάτοικοι, μετά τη φονική χιονοθύελλα που έθαψε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νέας Υόρκης κάτω από 140 εκατοστά χιόνι.

Η χριστουγεννιάτικη θύελλα που συνοδευόταν από πολικές θερμοκρασίες έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, μέχρι τα σύνορα με το Μεξικό. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 34 από αυτούς στο Μπάφαλο και την ευρύτερη κομητεία Ίρι και ένας στην κομητεία του Νιαγάρα.

The goal is for every road in the City of Buffalo to have one lane open within 24 hrs. The @ErieCountyDPW area of responsibility is on track to have all roads open by 7pm tonight.

— Mark Poloncarz (@markpoloncarz) December 28, 2022