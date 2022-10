ΗΠΑ – Μήνυμα Γερουσιαστή Μενέντεζ στον Ερντογάν: Ξέχνα τα F-16 αν δεν σταματήσεις την επιθετικότητα

Το μήνυμα που έστειλε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν σαφέστατο: αν η Τουρκία δεν σταματήσει τους «τσαμπουκάδες» στην περιοχή, μεταξύ αυτών και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά της, F-16 δεν πρόκειται να πάρει από τις ΗΠΑ.

«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, δεν θα εγκρίνω καμία πώληση F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Τελεία και παύλα», έγραψε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ στο tweet του.

Κάπως έτσι, ο Αμερικανός Γερουσιαστής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη στάση που πρόκειται να κρατήσει μετά την απομάκρυνση των δύο τροπολογιών που επέβαλαν προϋποθέσεις στην Τουρκία για την απόκτηση των μαχητικών F-16.

Οι εν λόγω τροπολογίες είχαν κατατεθεί από τους γερουσιαστές Μενέντεζ και Κρις Βαν Χόλεν στο νομοσχέδιο της Γερουσίας για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA). Ωστόσο, η αντίστοιχη τροπολογία που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή Κρις Πάπας στο νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει ήδη υπερψηφιστεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το τελικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί μέσα από διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων μετά το πέρας των μεσοπρόθεσμων εκλογών.

Ωστόσο, όπως έσπευσε να εξηγήσει ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, οι τροπολογίες αποτελούν μόνο ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία για την διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. «Μια τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) είναι μόνο ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτό τον τρόπο, ο Αμερικανός γερουσιαστής κατέστησε σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί καμία τροπολογία, εκείνος επιφυλάσσεται να ασκήσει βέτο στην έγκριση οποιασδήποτε μελλοντικής σύμβασης για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Υπενθυμίζεται, ότι ο Ρόμπερτ Μενέντεζ διαθέτει το συγκεκριμένο δικαίωμα ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

An #NDAA amendment is only one tool at our disposal to advance US interests in the Eastern Med.

Let me be clear: as #SFRC Chairman, I will not approve any F-16 case for Turkey until Erdogan halts his campaign of aggression across the region. Full stop. https://t.co/lMkKaMatuN

