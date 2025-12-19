ΗΠΑ: Νεκρός ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν – Συνδέεται και με δολοφονία καθηγητή στο MIT

Τέλος στην έρευνα για τον ένοπλο που αιματοκύλισε το Πανεπιστήμιο Μπράουν, δολοφονώντας δύο φοιτητές, και λίγες ημέρες αργότερα σκότωσε καθηγητή του MIT, έβαλαν οι αμερικανικές αρχές, καθώς ο βασικός ύποπτος εντοπίστηκε νεκρός σε αποθηκευτικό χώρο στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τον 48χρονο Claudio Manuel Neves Valente, ο οποίος φέρεται να έθεσε τέλος στη ζωή του. Ο εντοπισμός του έγινε έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση των τοπικών αρχών σε συνεργασία με περίπου 500 πράκτορες του FBI, μετά από ανησυχίες ότι η υπόθεση είχε περιέλθει σε αδιέξοδο.

Το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν εξασφαλίσει ένταλμα σύλληψης, χωρίς αρχικά να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υπόπτου. Λίγες ώρες αργότερα, καθώς αστυνομικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν σε αποθηκευτικό συγκρότημα στο Νιου Χάμσαϊρ, επιβεβαιώθηκε ότι ο ίδιος άνδρας συνδέεται τόσο με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ όσο και με τη δολοφονία καθηγητή του MIT στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης.

Καθοριστικό στοιχείο για τη σύνδεση των δύο υποθέσεων αποτέλεσε ο εντοπισμός ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, το οποίο είχε καταγραφεί τόσο κοντά στον χώρο της επίθεσης στο Μπράουν όσο και στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο καθηγητής του MIT.

Ο Claudio Manuel Neves Valente ήταν γεννημένος στην Πορτογαλία και είχε αποκτήσει μόνιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ το 2017. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Μπράουν την περίοδο 2000–2001, στο πλαίσιο προετοιμασίας για διδακτορικό στη Φυσική, χωρίς ωστόσο να διατηρεί οποιαδήποτε ενεργή σχέση με το ίδρυμα τα τελευταία χρόνια. Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Christina Paxson, επιβεβαίωσε ότι κατά την περίοδο φοίτησής του είχε πρόσβαση στο κτίριο όπου σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από τις αρχές στη σύνδεση του δράστη με τον καθηγητή του MIT, Nuno F. Gomes Loureiro, ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του. Οι δύο άνδρες είχαν γεννηθεί στην Πορτογαλία και είχαν παρακολουθήσει το ίδιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα Φυσικής στη χώρα τους την περίοδο 1995–2000. Σε αντίθεση με τα θύματα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, τα οποία δεν φαίνεται να γνώριζε, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Valente και ο καθηγητής του MIT είχαν προσωπική γνωριμία, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης τους.

Η γενική εισαγγελέας της Μασαχουσέτης, Leah B. Foley, ανέφερε ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε τεχνολογικά μέσα που δυσχέραιναν τον εντοπισμό του, επισημαίνοντας ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στην απόκρυψη των κινήσεών του και χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο με περιορισμένες δυνατότητες εντοπισμού.

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε και μαρτυρία πολίτη, ο οποίος είχε έρθει σε σύντομη λεκτική αντιπαράθεση με τον δράστη σε χώρο του Πανεπιστημίου Μπράουν. Όταν δημοσιοποιήθηκε φωτογραφία του υπόπτου, ο μάρτυρας επικοινώνησε άμεσα με την αστυνομία.

Στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Valente βρέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα και ένα σακίδιο, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία που συνδέουν τόσο τον ίδιο όσο και το όχημά του με τη σκηνή της επίθεσης στο Μπράουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί σαφή κίνητρα για καμία από τις δύο επιθέσεις. Οι αρχές, πάντως, ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αντισημιτικού κινήτρου και ότι ο δράστης φαίνεται να έδρασε μόνος, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στην ακαδημαϊκή κοινότητα των ΗΠΑ.

