ΗΠΑ: Νέος παγκόσμιος δασμός 10% από τον Τραμπ μετά την ακύρωση μέρους των μέτρων του από το Ανώτατο Δικαστήριο

Νέα παρέμβαση στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% σε όλες τις εισαγωγές προϊόντων. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο μέσω ανάρτησης, όπου ανέφερε ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν άμεσα και ότι δεν απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για την εφαρμογή του.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο με πλειοψηφία 6-3 έκρινε παράνομη την επίκληση του νόμου περί διεθνών οικονομικών εξουσιών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (IEEPA) για την επιβολή «ανταποδοτικών» δασμών. Με την απόφαση αυτή ακυρώθηκαν δασμοί που κυμαίνονταν από 10% έως 50% και είχαν επιβληθεί σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους, καθώς και ειδικά μέτρα σε προϊόντα από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα.

Το νομικό εργαλείο και το όριο των 150 ημερών

Ο νέος οριζόντιος δασμός βασίζεται στο Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλει μονομερώς δασμούς έως 15% για χρονικό διάστημα 150 ημερών. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, το μέτρο θα ενεργοποιηθεί εντός τριών ημερών και θα ισχύσει για πέντε μήνες. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε έγκριση από το Κογκρέσο.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι παραμένουν σε ισχύ δασμοί που έχουν επιβληθεί βάσει των Άρθρων 301 και 232, ενώ προανήγγειλε νέες εμπορικές έρευνες. Οι διαδικασίες του Άρθρου 301 προβλέπουν ακροάσεις και τεκμηρίωση ότι μια χώρα παραβιάζει εμπορικές συμφωνίες ή επιβαρύνει αδικαιολόγητα το αμερικανικό εμπόριο. Επιπλέον, άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζονται πρόσθετοι δασμοί 15% έως 30% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Οι ακυρώσεις και οι πιθανές αποζημιώσεις

Με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ακυρώθηκαν και ειδικοί δασμοί που είχαν συνδεθεί με την αντιμετώπιση της διακίνησης φαιντανύλης, καθώς και ξεχωριστά μέτρα σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι πρόσθετοι δασμοί που είχαν επιβληθεί βάσει του IEEPA δεν θα ισχύουν πλέον ούτε θα εισπράττονται.

Η δικαστική εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για αξιώσεις επιστροφής χρημάτων από επιχειρήσεις που είχαν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Πάνω από 1.500 εταιρείες έχουν καταθέσει αγωγές, αναμένοντας την τελική ετυμηγορία. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ξεκαθάρισε αν οι εισαγωγείς δικαιούνται αποζημιώσεις, αφήνοντας το ζήτημα σε κατώτερα δικαστήρια.

Εκτιμήσεις ανεβάζουν το ενδεχόμενο επιστροφών έως και στα 170 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων που είχαν αποφέρει οι δασμοί. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent υποστήριξε ότι τα συνολικά έσοδα από δασμούς για το 2026 αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα, χάρη στην αξιοποίηση του Άρθρου 122 και στην ενδεχόμενη ενίσχυση μέτρων βάσει των Άρθρων 232 και 301.

Πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις

Η επιβολή ενός οριζόντιου δασμού 10% ενδέχεται να αυξήσει αισθητά τον μέσο πραγματικό δασμολογικό συντελεστή των ΗΠΑ, επηρεάζοντας τόσο τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις όσο και το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων.

Παράλληλα, η χρονική διάρκεια του μέτρου και το ενδεχόμενο παράτασής του συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο. Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν και τις εμπορικές εντάσεις να επανέρχονται στο προσκήνιο, το ζήτημα των δασμών εξελίσσεται σε κομβικό σημείο της οικονομικής και πολιτικής στρατηγικής του Λευκού Οίκου.

