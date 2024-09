ΗΠΑ: Ο δήμαρχος της Νέας Υόκης κατηγορείται για διαφθορά ΒΙΝΤΕΟ

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που κατηγορείται εν ενεργεία δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο Άνταμς, ο δεύτερος Αφροαμερικανός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δημοσιοποίησε βίντεο αργά χθες, Τετάρτη, στο οποίο δήλωσε «αθώος» και τόνισε ότι δεσμεύεται να πολεμήσει τις κατηγορίες και να παραμείνει στη θέση του, ενώ ζήτησε από τους Νεοϋορκέζους να «προσευχηθούν» για εκείνον και να επιδείξουν «υπομονή».

«Πάντα γνώριζα ότι, αν υπερασπιζόμουν τα συμφέροντα των Νεοϋορκέζων, θα γινόμουν στόχος, και έγινα», επεσήμανε. «Θα πολεμήσω αυτή την αδικία με όλη μου τη δύναμη και το πνεύμα (…) είμαι αθώος», υπογράμμισε.

Παράλληλα επεσήμανε ότι θα ζητήσει να γίνει «αμέσως» δίκη ώστε «οι Νεοϋορκέζοι να ακούσουν την αλήθεια».

Εξάλλου ο Άνταμς απέρριψε τις εκκλήσεις να παραιτηθεί: «αν μου απαγγελθούν κατηγορίες, πολλοί λένε ότι θα πρέπει να παραιτηθώ διότι δεν θα μπορώ να διαχειριστώ την πόλη ενώ παράλληλα ασχολούμαι με την υπόθεση (…) όμως είμαι αντιμέτωπος με αυτά τα ψέματα επί μήνες».

A defiant Eric Adams responded in a taped message after he became the first sitting mayor in New York City history to be indicted while in office. pic.twitter.com/xNlCYQkZmB

— New York Post (@nypost) September 26, 2024