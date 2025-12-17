ΗΠΑ: Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον πρώην διευθυντή νεκροτομείου του Χάρβαρντ για κλοπή και πώληση ανθρωπίνων μελών

Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Σέντρικ Λοτζ, καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για κλοπή και διακίνηση ανθρωπίνων μελών από σορούς που είχαν δωρηθεί για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η ποινή επιβλήθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στην Πενσυλβάνια, μετά την ομολογία ενοχής του 58χρονου τον Μάιο για μεταφορά κλεμμένων αγαθών πέρα από τα όρια πολιτειών.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τη μέγιστη ποινή των δέκα ετών, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του ως ιδιαίτερα σοκαριστικές.

Η σύζυγος του Λοτζ, Ντενίζ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας για τον ρόλο της στη διαμεσολάβηση και αποστολή των μελών.

Από το 2018 έως τουλάχιστον το 2020, ο Λοτζ αφαίρεσε από το νεκροτομείο κεφάλια, πρόσωπα, εγκέφαλους, δέρμα, χέρια και άλλα μέρη από δωρημένες σορούς, χωρίς γνώση του πανεπιστημίου ή των οικογενειών των δωρητών.

Στη συνέχεια, τα μετέφερε στην οικία του στο Νιου Χάμσαϊρ και τα πωλούσε σε τρίτους, συχνά μέσω διαδικτύου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Λοτζ ζήτησε επιείκεια, αναγνωρίζοντας τη βλάβη που προκάλεσαν οι πράξεις του τόσο στους νεκρούς όσο και στις οικογένειές τους.

Το Χάρβαρντ έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες ως αποτρόπαιες και αντίθετες με τις αξίες του ιδρύματος.

