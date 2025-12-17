ΗΠΑ: Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον πρώην διευθυντή νεκροτομείου του Χάρβαρντ για κλοπή και πώληση ανθρωπίνων μελών

Ποινή ενός έτους και μίας ημέρας στη σύζυγό του για συνέργεια.  Τα μέλη προέρχονταν από δωρεές σορών για ιατρική έρευνα

ΗΠΑ: Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον πρώην διευθυντή νεκροτομείου του Χάρβαρντ για κλοπή και πώληση ανθρωπίνων μελών
17 Δεκ. 2025 22:26
Pelop News

Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Σέντρικ Λοτζ, καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για κλοπή και διακίνηση ανθρωπίνων μελών από σορούς που είχαν δωρηθεί για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η ποινή επιβλήθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στην Πενσυλβάνια, μετά την ομολογία ενοχής του 58χρονου τον Μάιο για μεταφορά κλεμμένων αγαθών πέρα από τα όρια πολιτειών.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τη μέγιστη ποινή των δέκα ετών, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του ως ιδιαίτερα σοκαριστικές.

Η σύζυγος του Λοτζ, Ντενίζ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας για τον ρόλο της στη διαμεσολάβηση και αποστολή των μελών.

Από το 2018 έως τουλάχιστον το 2020, ο Λοτζ αφαίρεσε από το νεκροτομείο κεφάλια, πρόσωπα, εγκέφαλους, δέρμα, χέρια και άλλα μέρη από δωρημένες σορούς, χωρίς γνώση του πανεπιστημίου ή των οικογενειών των δωρητών.

Στη συνέχεια, τα μετέφερε στην οικία του στο Νιου Χάμσαϊρ και τα πωλούσε σε τρίτους, συχνά μέσω διαδικτύου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Λοτζ ζήτησε επιείκεια, αναγνωρίζοντας τη βλάβη που προκάλεσαν οι πράξεις του τόσο στους νεκρούς όσο και στις οικογένειές τους.

Το Χάρβαρντ έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες ως αποτρόπαιες και αντίθετες με τις αξίες του ιδρύματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:00 Χριστούγεννα χωρίς τύψεις: Πέντε διατροφικοί μύθοι που πρέπει να ξεχάσετε
23:50 Τα 5+1 πρόσωπα που έψαξαν περισσότεροι οι Έλληνες στο Google το 2025
23:38 Δένδιας: Εθνική υποχρέωση η μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις
23:26 Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις της ΡΑΑΕΥ για τους μετρητές ρεύματος
23:10 Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα «My Voice My Choice»
22:54 Σύλληψη 27χρονου για απειλή βόμβας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
22:44 Γαλλία: 343 γυναίκες κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για προσβλητικές δηλώσεις σε φεμινίστριες
22:35 Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Ιταλία
22:26 ΗΠΑ: Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον πρώην διευθυντή νεκροτομείου του Χάρβαρντ για κλοπή και πώληση ανθρωπίνων μελών
22:17 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι επτά κατηγορούμενοι με βαρείς όρους και εγγυήσεις
22:08 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία
21:57 Τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ την Πέμπτη στη Ριτσώνα
21:49 Αλεξανδρούπολη: Aπό καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας ο θάνατος του 4χρονου, συνελήφθη η μητέρα
21:36 Τριάδα της ΝΕΠ στην προεθνική πόλο Κορασίδων Κ16
21:35 Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο
21:31 Μεγάλη νίκη για τους Ανδρες της ΝΕΠ με… ροπαλιά επί του Ηρακλή
21:28 Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη
21:20 Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο
21:13 Υπερψηφίστηκε η ίδρυση του AI Factory Pharos – Παπαστεργίου: Άλμα για την Ελλάδα στην τεχνητή νοημοσύνη
21:05 Νίκος Παππάς: Νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή για το περιστατικό στο Στρασβούργο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ