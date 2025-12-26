ΗΠΑ: Πάνω από 1.100 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω «παγωμένης καταιγίδας»

Η «παγωμένη καταιγίδα» προκαλεί χάος στις ΗΠΑ: 1.139 πτήσεις ακυρωμένες και 3.808 καθυστερημένες. Ε

ΗΠΑ: Πάνω από 1.100 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω «παγωμένης καταιγίδας»
26 Δεκ. 2025 21:28
Pelop News

Η επέλαση μιας ισχυρής «παγωμένης καταιγίδας» (winter storm) στις βορειοανατολικές ΗΠΑ έχει προκαλέσει μαζικές διαταραχές στις αεροπορικές μεταφορές, με τουλάχιστον 1.139 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί και άλλες 3.808 να καθυστερούν σημαντικά, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware μέχρι το μεσημέρι της 26ης Δεκεμβρίου 2025.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες, που επηρεάζουν περιοχές από τις Μεγάλες Λίμνες μέχρι τη βόρεια Μεσοατλαντική και τη νότια Νέα Αγγλία. Οι συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν επικίνδυνες για ταξίδια μέχρι το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, με βαριά χιονόπτωση, παγετό, παγωμένη βροχή και ισχυρούς ανέμους.

Τα περισσότερα προβλήματα συγκεντρώνονται στα μεγάλα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης – John F. Kennedy (JFK), LaGuardia (LGA) και Newark (EWR) – καθώς και στο Detroit Metropolitan Wayne County (DTW). Οι εταιρείες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι:

  • JetBlue Airways: 225 ακυρώσεις
  • Delta Air Lines: 186 ακυρώσεις
  • Republic Airways: 155 ακυρώσεις
  • American Airlines: 96 ακυρώσεις
  • United Airlines: 82 ακυρώσεις

Η American Airlines έχει εκδώσει ταξιδιωτική προειδοποίηση, επιτρέποντας στους επιβάτες που επηρεάζονται να αλλάξουν κράτηση χωρίς χρεώσεις αλλαγής. Παρόμοιες πολιτικές έχουν υιοθετήσει και άλλες εταιρείες.

Η καταιγίδα, που ξεκίνησε να πλήττει την περιοχή από την Παρασκευή, έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες σε δρόμους, γέφυρες και αεροδρόμια, με συσσώρευση χιονιού έως 20 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές και κίνδυνο παγετού. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους και να αποφεύγουν μη απαραίτητες μετακινήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:44 Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος
23:31 Το μήνυμα της Σμαράγδας Καρύδη μετά το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε»
23:13 Ιαπωνία: Καραμπόλα περίπου 50 οχημάτων με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
22:54 Google: Αλλάζει τα δεδομένα στο Gmail με δυνατότητα αλλαγής διεύθυνσης email
22:37 Γερμανία: Προειδοποίηση για τα ταξίδια στην Τουρκία ενόψει Πρωτοχρονιάς
22:19 Ελλάδα: Πρώτη επιλογή συνταξιούχων από το εξωτερικό
22:00 Τάκης Ζαχαράτος ως Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε τι λατρεύει η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα!
21:53 Γοητεία του κόκκινου: 5 γιορτινές παραλλαγές για το μανικιούρ της Πρωτοχρονιάς
21:45 Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τέσσερις ορειβάτες νεκροί, ανάμεσά τους ένας άνδρας από την Ηλεία, δείτε ποιος ΦΩΤΟ
21:28 ΗΠΑ: Πάνω από 1.100 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω «παγωμένης καταιγίδας»
21:19 Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2026 στο Σύνταγμα: Τι έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αθηναίων για την αλλαγή του χρόνου
21:10 Θεσσαλονίκη: Αγρότης καταγγέλλει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
20:53 Έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος, εικαστικός και γλύπτης Μιχάλης Κατζουράκης
20:43 Τραγωδία στην Καλλιθέα: Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε διαμέρισμα
20:29 Ξανά στα μπλόκα οι αγρότες: Πού κλείνουν οι δρόμοι, αποφασίζουν αύριο Σάββατο στην Αχαΐα – Ποιες ρυθμίσεις ισχύουν για τις μετακινήσεις της Πρωτοχρονιάς
20:20 Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού, τρεις γυναίκες τραυματίες
20:13 Τιμητική βράβευση της Αναστασίας Κουμούση από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
20:05 Νύχτα των Ευχών στην Αθήνα: 3.000 φαναράκια φώνισαν τον ουρανό πάνω από την Πλατεία Κοτζιά ΦΩΤΟ
19:56 Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη Λυών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
19:45 Πού βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης: Δείτε LIVE το ταξίδι του μέχρι την Πρωτοχρονιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ