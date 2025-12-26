ΗΠΑ: Πάνω από 1.100 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω «παγωμένης καταιγίδας»

Η επέλαση μιας ισχυρής «παγωμένης καταιγίδας» (winter storm) στις βορειοανατολικές ΗΠΑ έχει προκαλέσει μαζικές διαταραχές στις αεροπορικές μεταφορές, με τουλάχιστον 1.139 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί και άλλες 3.808 να καθυστερούν σημαντικά, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware μέχρι το μεσημέρι της 26ης Δεκεμβρίου 2025.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες, που επηρεάζουν περιοχές από τις Μεγάλες Λίμνες μέχρι τη βόρεια Μεσοατλαντική και τη νότια Νέα Αγγλία. Οι συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν επικίνδυνες για ταξίδια μέχρι το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, με βαριά χιονόπτωση, παγετό, παγωμένη βροχή και ισχυρούς ανέμους.

Τα περισσότερα προβλήματα συγκεντρώνονται στα μεγάλα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης – John F. Kennedy (JFK), LaGuardia (LGA) και Newark (EWR) – καθώς και στο Detroit Metropolitan Wayne County (DTW). Οι εταιρείες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι:

JetBlue Airways: 225 ακυρώσεις

Delta Air Lines: 186 ακυρώσεις

Republic Airways: 155 ακυρώσεις

American Airlines: 96 ακυρώσεις

United Airlines: 82 ακυρώσεις

Η American Airlines έχει εκδώσει ταξιδιωτική προειδοποίηση, επιτρέποντας στους επιβάτες που επηρεάζονται να αλλάξουν κράτηση χωρίς χρεώσεις αλλαγής. Παρόμοιες πολιτικές έχουν υιοθετήσει και άλλες εταιρείες.

Η καταιγίδα, που ξεκίνησε να πλήττει την περιοχή από την Παρασκευή, έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες σε δρόμους, γέφυρες και αεροδρόμια, με συσσώρευση χιονιού έως 20 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές και κίνδυνο παγετού. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους και να αποφεύγουν μη απαραίτητες μετακινήσεις.

