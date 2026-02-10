ΗΠΑ σε εμπορικά πλοία: «Μείνετε μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν»

Μπαρούτι μυρίζει ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συζητήσεις που ξεκίνησαν την Παρασκευή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά δεν κατέληξαν σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση στην Τεχεράνη παραμένει στο τραπέζι.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν νέες οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τις προμήθειες πετρελαίου της ευρύτερης περιοχής είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιοποίησε η Ναυτιλιακή Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ (Maritime Administration), τα εμπορικά πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία «καλούνται να διατηρούν τη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, στον βαθμό που αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας». Παράλληλα, συστήνεται στα πληρώματα να αρνούνται προφορικά οποιοδήποτε αίτημα ιρανικών δυνάμεων για επιβίβαση στο πλοίο.

«Συνιστάται τα εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία που διέρχονται από τα συγκεκριμένα ύδατα να παραμένουν όσο το δυνατόν μακρύτερα από τα χωρικά ύδατα του Ιράν, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ναυσιπλοΐα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι τα πληρώματα δεν θα πρέπει να προβάλλουν βίαιη αντίσταση σε περίπτωση που ιρανικές δυνάμεις προχωρήσουν σε επιβίβαση. «Εάν ιρανικές δυνάμεις επιβιβαστούν σε εμπορικό πλοίο υπό αμερικανική σημαία, το πλήρωμα δεν θα πρέπει να αντισταθεί με τη βία», τονίζεται στο σχετικό κείμενο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν διαχρονικά σημείο τριβής, καθώς σημαντικό τμήμα τους βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει κατά το παρελθόν απειλήσει με κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προχωρήσει στην κατάσχεση εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, επικαλούμενη παραβιάσεις ή υποθέσεις λαθρεμπορίου.

Οι νέες αμερικανικές οδηγίες εκδόθηκαν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παρότι και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει τη βούλησή τους για επανεκκίνηση της διπλωματίας γύρω από τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί η ατζέντα των συνομιλιών να επεκταθεί και σε ζητήματα όπως το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, η στήριξη ένοπλων ομάδων στην ευρύτερη περιοχή και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε την Παρασκευή σε περαιτέρω κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή δασμού 25% στις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα αγοράζει, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντα από το Ιράν. Η κίνηση αυτή υλοποιεί απειλή που είχε διατυπώσει τον προηγούμενο μήνα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

Αύριο η συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ στην Ουάσινγκτον

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν αύριο στο Λευκό Οίκο στις 11 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου.

Προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου ή δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης πριν ή μετά τη συνάντηση.

Πριν επιβιβαστεί στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος Wing of Zion για την πτήση του προς Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα «παρουσιάσει στον πρόεδρο την προσέγγισή μας σχετικά με τις αρχές μας στις διαπραγματεύσεις».

Όπως είπε, αυτές οι αρχές είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για κάθε χώρα στον κόσμο «που επιθυμεί ειρήνη και ασφάλεια».

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «μια σειρά θεμάτων», συμπεριλαμβανομένης της Γάζας, λέει.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις του με τον Τραμπ είναι απόδειξη της «μοναδικής στενής σχέσης» μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ, καθώς και μεταξύ του ίδιου και του Αμερικανού προέδρου προσωπικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



