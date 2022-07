Βροντερό «όχι» 35 βουλευτών των ΗΠΑ σε Ερντογάν για πώληση F-16: «Συνεχίζει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Κατά της πώλησης F-16 στον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι 35 Αμερικανοί βουλευτές σε επιστολή που έστειλαν στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ζητήσαμε σθεναρά την απόρριψη αυτής της πώλησης γιατί θα ανταμείψει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την αγνόηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας ως συμμάχου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και για τις τεράστιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το καθεστώς του συνεχίζει να διαπράττει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» αναφέρουν, μεταξύ άλλων στην επιστολή.

«Η χρήση ανησυχητικών τακτικών από τον Ερντογάν που αντιτίθενται στο κοινό καλό της συμμαχίας του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», αναφέρουν.

Αναφερόμενοι στα αμερικανικά όπλα και την κακή χρήση τους από τον τούρκο πρόεδρο οι βουλευτές επισημαίνουν ότι «έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να παραβιάσουν το κυρίαρχο έδαφος συμμάχων και εταίρων του ΝΑΤΟ όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτές δεν είναι σχεδόν οι ενέργειες ενός αφοσιωμένου συμμάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη».

