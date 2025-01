ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 5 πολιτείες ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους σε περισσότερες από δέκα πολιτείες -από το Κάνσας μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ- έχουν κληθεί να βρίσκονται σε εγρήγορση για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των κατά τόπους αρχών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί οι πολιτείες Κάνσας, Κεντάκι, Άρκανσο, Δυτική Βιρτζίνια και Βιρτζίνια.

We’re in Fort Scott, Kans., where over 500 customers are without power after freezing rain and downed branches have caused damage to infrastructure.

At least 0.25 inches of ice on surfaces. Crews are working to restore power. Tap the link here for the latest video update… pic.twitter.com/04gS3sBaKr

— Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 6, 2025