ΗΠΑ: Σε μερικό «shutdown» το ομοσπονδιακό κράτος – Προσδοκία λήξης με ψηφοφορία στο Κογκρέσο

Σε κατάσταση περιορισμένης δημοσιονομικής παράλυσης εισήλθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα, με φόντο τη σύγκρουση για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας και την πολιτική γύρω από τη μεταναστευτική αστυνομία.

31 Ιαν. 2026 10:36
Μερική δημοσιονομική παράλυση τέθηκε σε ισχύ στις Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο (ώρα Ουάσινγκτον), ωστόσο όλα δείχνουν ότι το «shutdown» μπορεί να αποδειχθεί βραχύβιο, καθώς αναμένεται κρίσιμη ψηφοφορία στο Κογκρέσο στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Η νέα αυτή εμπλοκή έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια «shutdown» στην ιστορία της χώρας και συνδέεται με τη διαφωνία Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS). Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν τον σχετικό προϋπολογισμό χωρίς περιορισμούς στη λειτουργία της μεταναστευτικής αστυνομίας (ICE), μετά τους πρόσφατους θανάτους δύο ανθρώπων από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Παρά την ένταση, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της παράλυσης ένα σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για σύντομη διάρκεια του «shutdown». Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται πλέον να προχωρήσει σε ψηφοφορία τη Δευτέρα, ώστε να επανέλθει η κανονική λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες, καθώς η παράλυση ενδέχεται να διαρκέσει μόνο ένα σαββατοκύριακο, χωρίς να τεθούν σε τεχνική ανεργία μεγάλοι αριθμοί δημοσίων υπαλλήλων.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου ζήτησε από τα υπουργεία να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, εκφράζοντας ωστόσο την προσδοκία ότι η κατάσταση θα είναι προσωρινή. Το κείμενο που υιοθετήθηκε στη Γερουσία με 71 ψήφους υπέρ και 29 κατά αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικών γερουσιαστών.

Οι τελευταίοι αποδέχθηκαν τελικά τις πέντε από τις έξι βασικές πτυχές του σχεδίου προϋπολογισμού, ενώ το σκέλος που αφορά το DHS και τη λειτουργία της ICE παραπέμπεται σε νέες διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

