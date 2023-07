ΗΠΑ: Σοκαριστικό τροχαίο – αυτοκίνητο «εκτοξεύτηκε» στο αέρα και «καρφώθηκε» πάνω σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του κόσμου κάνει το σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ.

Mια 73χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω σε ένα σπίτι στο Μιζούρι των ΗΠΑ την Τρίτη. Η γυναίκα, η οποία πιθανολογείται ότι είχε εκείνη την ώρα κάποιο επείγον ιατρικό πρόβλημα, έπεσε πάνω στο σπίτι γύρω στις 2:30 μ.μ.

Οι κάμερες στο σπίτι ενός γείτονα κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή, με το αυτοκίνητο να τινάζεται στον αέρα πριν πέσει πάνω στο σπίτι, διαλύοντας μέρος του.

Το αυτοκίνητο «πέταξε» στον αέρα πριν το καταγράψει η κάμερα, καθώς πετάχτηκε πάνω από ένα SUV, και κατεδάφισε το μπροστινό δωμάτιο του σπιτιού και προκάλεσε ζημιές στο γειτονικό σπίτι.

Η γυναίκα προσέκρουσε σε ένα ανάχωμα ενώ οδηγούσε με «εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα» πριν βρεθεί στον αέρα, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της κομητείας του Σεντ Λούις.

Η γυναίκα ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου.

«Δεν επρόκειτο για απλή περίπτωση υπερβολικής ταχύτητας, αλλά μπορεί να ήταν αποτέλεσμα επείγοντος ιατρικού περιστατικού», δήλωσε στο δίκτυο KSDK εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της κομητείας του Σεντ Λούις, σύμφωνα με τη New York Post.

Speeding driver killed when car goes airborne, smashes into Missouri home https://t.co/hkqweZce3m pic.twitter.com/eYA3clsSGP

— New York Post (@nypost) July 19, 2023