ΗΠΑ: Συγκρούστηκαν δυο ελικόπτερα στο Νιου Τζέρσεϊ-Ενας νεκρός

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην οδό Basin στην κομητεία Ατλάντικ και σύμφωνα με το timesnownews.com, υπάρχουν πληροφορίες για έναν νεκρό

28 Δεκ. 2025 21:22
Συναγερμός σήμανε στο Νιου Τζέρσεϊ μετά από αναφορές για δύο ελικόπτερα που «συγκρούστηκαν στον αέρα» το απόγευμα της Κυριακής (28/12).

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην οδό Basin στην κομητεία Ατλάντικ και σύμφωνα με το timesnownews.com, υπάρχουν πληροφορίες για έναν νεκρό και έναν τραυματία.

Την ίδια στιγμή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα από τα ελικόπτερα να περιστρέφεται εκτός ελέγχου στον αέρα πριν συντριβεί. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσει το δυστύχημα και θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.

