ΗΠΑ: Συναγερμός για διαρροή τοξικών υλικών μετά από έκρηξη σε τρένο

Επείγουσα προειδοποίηση για τοξικό καπνό εκδόθηκε στη Βόρεια Ντακότα, όταν τρένο που μετέφερε επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε και στη συνέχεια εξερράγη.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής τοπική ώρα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκτροχιάστηκαν τα 29 βαγόνια αμαξοστοιχίας που μετέφεραν άνυδρη αμμωνία, θείο και μεθανόλη.

Η αμμωνία είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, καθώς αν εκτεθεί μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στα μάτια, τη μύτη και το λαιμό, καθώς και τύφλωση, βλάβη των πνευμόνων και θάνατο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, θανάτους ή παρενέργειες που προκλήθηκαν από τον τοξικό εκτροχιασμό και ο μηχανικός και ο εισπράκτορας του τρένου φέρεται να κατάφεραν να φύγουν αλώβητοι από το σημείο της συντριβής.

Πυροσβεστικά συνεργεία των σιδηροδρόμων βρίσκονταν στο σημείο για να δώσουν μάχη με τις φλόγες, με πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν μια τεράστια πύρινη μπάλα να τυλίγει τα συντρίμμια.

CARRINGTON, North Dakota

Fire crews are on the scene of a blaze 10 miles Southeast of Carrington, North Dakota, after multiple car fires broke out following a train derailment.

The Carrington FD tells us that the fire began around 3:45 a.m. Friday, July 5th and is still active… pic.twitter.com/0cguQZNP5l

— ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) July 5, 2024

