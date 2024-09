ΗΠΑ: Τουλάχιστον 44 νεκροί από το πέρασμα του φονικού τυφώνα Έλεν, εικόνες απόλυτης καταστροφής

Δυνατές βροχές, καταστροφικές πλημμύρες και δεκάδες νεκρούς έχει αφήσει πίσω του ο τυφώνας Έλεν που πλήττει τις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Από το Ταλαχάσι της Φλόριντας μέχρι το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στις ΗΠΑ. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Παρασκευής (27.9.2024).

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Καρολίνα, 15 στην Τζόρτζια, 7 στη Φλόριντα, ένας στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές.

Η Έλεν έφθασε στη βορειοδυτική Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης ως τυφώνας κατηγορίας 4, στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα.

Ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έπληξε ποτέ αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με τον ειδικό Μάικλ Λόουρι.

Florida authorities are conducting emergency evacuations of the state’s residents because of the approach of the devastating Hurricane Helen. At the moment 70 thousand people have already been evacuated. pic.twitter.com/j9kxHKXSFq

— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2024