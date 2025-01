ΗΠΑ – Τραμπ: Ξεκίνησε «η μεγαλύτερη μαζική επιχείρηση απέλασης στην ιστορία – Έπεται συνέχεια» ΒΙΝΤΕΟ

Προτεραιότητα αποτελεί το μεταναστευτικό ζήτημα για τον Αμερικανό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί να διαχειριστεί με στοχευμένες παρεμβάσεις από τις πρώτες κιόλας μέρες της θητείας του.

Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιεί πτήσεις με τις οποίες απελαύνει τους μετανάστες που εισέβαλαν παράνομα στη χώρα. Μάλιστα, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt μοιράστηκε την Παρασκευή εικόνες μεταναστών που παρατάσσονται, δεμένοι με χειροπέδες και επιβιβάζονται σε στρατιωτικό αεροσκάφος, δηλώνοντας: «Οι πτήσεις απέλασης ξεκίνησαν. Ο Πρόεδρος Τραμπ στέλνει ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο: εάν εισέλθετε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα αντιμετωπίσετε σοβαρές συνέπειες».

Περίπου 75-80 μετανάστες από τη Γουατεμάλα επαναπατρίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Οι μετανάστες διέσχισαν πρόσφατα τα σύνορα και βρίσκονταν υπό κράτηση της Συνοριακής Περιπολίας.

Ο αξιωματούχος είπε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και οι δύο πήγαν στη Γουατεμάλα, σύμφωνα με δύο πηγές, και μετέφεραν 81 άτομα.

