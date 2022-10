ΗΠΑ – Τυφώνας Ίαν: 77 οι νεκροί και οι έρευνες συνεχίζονται ΒΙΝΤΕΟ

Ανεβαίνει και σοκάρει ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ από το πέρασμα του τυφώνα Ίαν, ο οποίος σάρωσε τα πάντα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι θάνατοι στην Φλόριντα από τον τυφώνα Ίαν είναι τουλάχιστον 77.

Επίσημος απολογισμός δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Περισσότερες από 1.100 διασώσεις καταγράφηκαν στη Φλόριντα αφότου ο Ίαν έπληξε την πολιτεία ως κυκλώνας Κατηγορίας 4 το απόγευμα της Τετάρτης, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις χθες Σάββατο.

Παρότι στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα, ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε Νότια Καρολίνα, Βόρεια Καρολίνα και Βιρτζίνια.

Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Φλόριντα είχαν μείνει χθες Σάββατο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στις άλλες τρεις προαναφερθείσες πολιτείες, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 300.000.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε εκφράσει φόβους την Παρασκευή ότι ο κυκλώνας Ίαν «πιθανόν θα καταγραφεί ως ένας από τους χειρότερους στην ιστορία της χώρας». «Μόλις που αρχίζουμε να διαπιστώνουμε την έκταση της καταστροφής», είπε και συμπλήρωσε ότι «θα χρειαστούν μήνες, ίσως και χρόνια» για την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν.

