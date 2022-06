Μια ιδιαίτερα περίεργη ιστορία έρχεται στο φως της δημοσιότητας με τη -42χρονη σήμερα- Χόλι Μαρί (Holly Marie Clouse) από τις ΗΠΑ, η οποία είναι μια αγνοούμενη κόρη δύο νεόνυμφων που δολοφονήθηκαν και πετάχτηκαν σε δάσος στο Τέξας πριν από 40 χρόνια.

Μετά τη δολοφονία των γονιών της η Χόλι Μαρί Κλάους (Holly Marie Clouse) εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σε μια εκκλησία στην Αριζόνα των ΗΠΑ από δύο «ξυπόλητες γυναίκες που φορούσαν λευκούς μανδύες».

Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με την Daily Mail US, συστήθηκαν ως μέλη μιας «νομαδικής θρησκευτικής ομάδας» που κήρυττε τον διαχωρισμό των φύλων, τη χορτοφαγία και ήταν ενάντια στην οποιαδήποτε χρήση του δέρματος των ζώων.

Οι γονείς της Χόλι Μαρί Κλάους (Holly Marie Clouse), Χάρολντ Ντιν Κλάους και Τίνα Γκέιλ Κλάους, είχαν εξαφανιστεί από τα τέλη του 1980, όταν αναχώρησαν από τη Φλόριντα για να μετακομίσουν στο Τέξας. Στις 12 Ιανουαρίου του 1981, το νεόνυμφο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε δασώδη περιοχή του Χιούστον.

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι περίπου στα τέλη του Δεκεμβρίου του 1980 μια μυστηριώδης γυναίκα που αυτοαποκαλούνταν «Αδελφή Σούζαν» επικοινώνησε με τις οικογένειες του 21χρονου τότε Χάρολντ και της 17χρονης Τίνα Κλάους.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ήταν μέλος μιας θρησκευτικής ομάδας και ότι το ζευγάρι είχε ενταχθεί σε αίρεση και, όπως τους ανακοίνωσε, τα παιδιά είχαν αποφασίσει ότι δεν ήθελαν να έχουν καμία επαφή με τους γονείς τους. Μάλιστα, τους είπε επίσης ότι οι νεόνυμφοι είχαν αποφασίσει να χαρίσουν όλα τα επίγεια αγαθά τους.

Η «Αδελφή Σούζαν» είπε στους συγγενείς ότι τηλεφωνούσε από το Λος Άντζελες και ζητούσε χρήματα για να επιστρέψει το αμάξι του ζευγαριού στη Φλόριντα. Οι συγγενείς συμφώνησαν να τη συναντήσουν στο Daytona Race Track στις αρχές Γενάρη, ενώ ειδοποίησαν και τις Αρχές.

Στο προκαθορισμένο ραντεβού εμφανίστηκαν δύο-τρεις γυναίκες, ίσως και ένας άνδρας. Οι παράξενοι άνθρωποι, που ήταν ντυμένοι με μανδύες, δεν επέστρεψαν τελικά το αμάξι και υπάρχουν μαρτυρίες ότι τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία της Φλόριντα, αν και δεν υπάρχει – σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ – καταχωρισμένη σύλληψη στα επίσημα αρχεία.

Η τελευταία επικοινωνία που είχε το ζευγάρι με τους δικούς τους ήταν τον Οκτώβριο του 1980, όταν ζούσαν ακόμη στο Λούισβιλ του Τέξας. Σύμφωνα με την Daily Mail, πιστεύεται ότι το ζευγάρι δολοφονήθηκε κάποια στιγμή στα τέλη Δεκεμβρίου του 1980 ή στις αρχές Ιανουαρίου του 1981.

Η εξαφάνισή τους παρέμενε ένα μυστήριο για πολλές δεκαετίες, αφού οι σοροί τους αναγνωρίστηκαν μόλις το 2021, όταν μια εξέταση DNA συνέδεσε το ζευγάρι με τους επιζήσαντες συγγενείς τους στο Κεντάκι.

'Baby Holly Marie' whose newlywed parents were found murdered and dumped in woods is found ALIVE after 40 years https://t.co/ussDgJ9Wwx pic.twitter.com/LTbOW9A4n9

Η Χόλι Μαρί Κλάους, που σήμερα είναι 42 ετών, έχει πέντε δικά της παιδιά και ζει στην Οκλαχόμα. Την περασμένη Τρίτη, αστυνομία εμφανίστηκε στον τόπο εργασίας της 42χρονης και την ενημέρωσε για την ιστορία της οικογένειας της.

Η 42χρονη συνομίλησε για πρώτη φορά πριν από λίγες μέρες με μέλη της φυσικής της οικογένειας μέσω διαδικτύου και, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, σύντομα πρόκειται να τους συναντήσει και από κοντά.

At the time of their deaths, the Florida couple had an infant daughter but baby Holly Marie Clouse's remains were not found with her parents.https://t.co/noj9cBufq9

— ABC News 4 (@ABCNews4) June 10, 2022