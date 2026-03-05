iPhone 17e: Τα χαρακτηριστικά και οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο μοντέλο της Apple

Έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του iPhone 16e, η Apple ανακοίνωσε το νέο iPhone 17e, το οποίο αποτελεί πλέον τη βασική και πιο προσιτή επιλογή στη σειρά των iPhone.

Η νέα συσκευή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό του προηγούμενου μοντέλου, ενώ οι πιο ουσιαστικές αλλαγές εντοπίζονται κυρίως στο εσωτερικό της και στις επιδόσεις της.

Σχεδιασμός και οθόνη

Το iPhone 17e εξακολουθεί να διαθέτει OLED οθόνη 6,1 ιντσών, ενώ στο επάνω μέρος της οθόνης παραμένει το κλασικό notch για το σύστημα Face ID, αντί για το Dynamic Island που χρησιμοποιείται σε πιο πρόσφατα μοντέλα της εταιρείας.

Η εξωτερική σχεδίαση δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τον προκάτοχό του. Η συσκευή διαθέτει επίπεδες πλευρές, Action Button, καθώς και μία μόνο κάμερα στο πίσω μέρος χωρίς έντονη προεξοχή.

Νέος επεξεργαστής A19

Η σημαντικότερη αναβάθμιση αφορά τον επεξεργαστή της συσκευής. Το iPhone 17e εξοπλίζεται με τον A19, τον ίδιο επεξεργαστή που χρησιμοποιείται και στο βασικό μοντέλο της σειράς iPhone 17.

Ο νέος επεξεργαστής αποτελεί εξέλιξη του A18 και προσφέρει αυξημένες επιδόσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις λειτουργίες Apple Intelligence.

Η αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει:

δύο πυρήνες υψηλής απόδοσης

τέσσερις πυρήνες εξοικονόμησης ενέργειας για την CPU

GPU τεσσάρων πυρήνων

Η GPU διαθέτει έναν πυρήνα λιγότερο από την πενταπύρηνη GPU που υπάρχει στο iPhone 17, ωστόσο η παρουσία νευρωνικών επιταχυντών σε κάθε πυρήνα αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της συσκευής σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης.

Νέα συστήματα συνδεσιμότητας

Αλλαγές υπάρχουν και στο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας, καθώς το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα ασύρματα τσιπ της Apple, συμπεριλαμβανομένου του κυψελοειδούς modem C1X.

Το iPhone 17e δεν υποστηρίζει δίκτυα mmWave, κάτι που ωστόσο θεωρείται λιγότερο κρίσιμο για την κατηγορία στην οποία απευθύνεται η συσκευή.

Παράλληλα, παραμένουν διαθέσιμες λειτουργίες δορυφορικής επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις ανάγκης, όταν δεν υπάρχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Emergency SOS via Satellite

Roadside Assistance

Messages via Satellite

Find My via Satellite

Επιστροφή του MagSafe

Μια ακόμη αλλαγή αφορά την επιστροφή του MagSafe, το οποίο απουσίαζε από το iPhone 16e, παρά το γεγονός ότι υποστήριζε ασύρματη φόρτιση Qi.

Με την επαναφορά του MagSafe, το iPhone 17e μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί μαγνητικά αξεσουάρ φόρτισης και να υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση έως 15W, αντί για τα 7,5W που ίσχυαν προηγουμένως.

Κάμερες

Στον τομέα της φωτογραφίας δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Το iPhone 17e διατηρεί την κύρια κάμερα Fusion 48 megapixel, η οποία περιλαμβάνει ενσωματωμένο τηλεφακό 12 megapixel με οπτικό ζουμ 2x.

Στην πράξη, η λειτουργία αυτή βασίζεται σε ψηφιακή περικοπή από τον ίδιο αισθητήρα.

Η κάμερα υποστηρίζει επίσης τις γνωστές λειτουργίες υπολογιστικής φωτογραφίας της Apple, όπως:

Deep Fusion

Portrait Mode με Portrait Lighting

Photographic Styles

Night Mode

Το ψηφιακό ζουμ μπορεί να φτάσει έως και 10x.

Δυνατότητες βίντεο

Η συσκευή υποστηρίζει εγγραφή βίντεο 4K Dolby Vision έως 60 καρέ το δευτερόλεπτο, ενώ προσφέρει και δυνατότητα λήψης αργής κίνησης 1080p έως 240 καρέ το δευτερόλεπτο.

Το ψηφιακό ζουμ στο βίντεο φτάνει έως 6x.

Στο μπροστινό μέρος βρίσκεται η κάμερα TrueDepth 12 megapixel, η οποία υποστηρίζει λειτουργίες όπως Portrait Lighting, Animoji και Memoji.

Η εμπρόσθια κάμερα μπορεί επίσης να καταγράφει βίντεο 4K Dolby Vision στα 60 fps, καθώς και slow motion 1080p στα 120 fps, με κινηματογραφική σταθεροποίηση εικόνας.

Αυτονομία και χρώματα

Η αυτονομία της συσκευής παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Apple, το iPhone 17e μπορεί να προσφέρει:

έως 26 ώρες αναπαραγωγής βίντεο

έως 21 ώρες αναπαραγωγής streaming βίντεο

έως 90 ώρες αναπαραγωγής ήχου

Το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε μαύρο και λευκό, ενώ προστίθεται και μία νέα επιλογή σε απαλό ροζ χρώμα.

