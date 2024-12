Ιράκ: Δεκαοκτώ χρόνια από τον απαγχονισμό του Σαντάμ Χουσεΐν ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαοκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν, του Ιρακινού ηγέτη που κυβέρνησε επιβάλλοντας τον τρόμο επί 24 χρόνια, προτού τελικά το καθεστώς του καταρρεύσει και ο ίδιος συλληφθεί – μετά από αναζήτηση εννέα μηνών – στο υπόγειο ενός αγροκτήματος κοντά στην Τικρίτ, στις 13 Δεκεμβρίου 2003.

Ο Χουσεΐν καταδικάστηκε σε θάνατο διά απαγχονισμού τρία χρόνια αργότερα, αφού κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Ειδικό Δικαστήριο του Ιράκ για τη σφαγή στο Ντουτζαΐλ — τη δολοφονία 148 Ιρακινών Σιιτών στην πόλη Ντουτζαΐλ το 1982, σε αντίποινα για μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Οι εικόνες με τον Σαντάμ Χουσεΐν με λευκό πουκάμισο και μαύρο παλτό να οδηγείται προς απαγχονισμό έκαναν τον γύρο του κόσμου στις 30 Δεκεμβρίου του 2006. Αν και ήταν ένα βήμα πριν το θάνατο αυτό που προκάλεσε έκπληξη στη διεθνή κοινή γνώμη ήταν το ατάραχο βλέμμα του. Τίποτα δεν πρόδιδε τον φόβο του τέλους. Λίγο αργότερα ο Σαντάμ Χουσεΐν απαγχονίστηκε, σύμφωνα με την ποινή που του είχε επιβληθεί από ιρακινό δικαστήριο. Κι όμως στην πραγματικότητα ήταν συντετριμμένος, σύμφωνα με τον Μουαφάκ Αλ Ρουμπάγε, τότε σύμβουλο ασφαλείας της ιρακινής κυβέρνησης. «Είχε άγχος».

This day in history: On Dec 30, 2006, Saddam Hussein, former dictator of Iraq, was executed by hanging after being convicted of crimes against humanity. His death marked a turning point in Iraq’s turbulent post-war era. pic.twitter.com/VLGnAv68i6

