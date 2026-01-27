Ηράκλειο: Τρεις μέρες κλειδωμένη στο σπίτι – Σοκαριστική καταγγελία 31χρονης

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε σε χωριό του Ηρακλείου, όπου γυναίκα κατήγγειλε ότι κρατούνταν παράνομα στο σπίτι της και υφίστατο κακοποίηση, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις.

27 Ιαν. 2026 14:21
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, με 31χρονη γυναίκα να υποστηρίζει ότι ο σύζυγος και η πεθερά της την κρατούσαν κλειδωμένη στο σπίτι επί τρεις ημέρες, παρακολουθώντας κάθε της κίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 31χρονη επικοινώνησε με την Αστυνομία και κατήγγειλε ότι είχε υποστεί κακοποίηση και ότι κρατούνταν παράνομα στο σπίτι της σε χωριό του Ηρακλείου. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα και την απελευθέρωσαν.

Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι για τρεις ημέρες δεν της επέτρεπαν να βγει από το σπίτι, ενώ τόσο ο σύζυγος όσο και η πεθερά της παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις της. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε υποστεί λεκτική και σωματική βία από τον σύζυγό της, ενώ περιέγραψε και περιστατικό κατά το οποίο εκείνος την είχε εγκαταλείψει σε απομακρυσμένη περιοχή, αναγκάζοντάς την να επιστρέψει με τα πόδια.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου και της πεθεράς της, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη κατακράτηση. Σε βάρος του συζύγου ασκήθηκε επιπλέον δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν κυνηγετικά όπλα και πυρομαχικά.

