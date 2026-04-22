Ηράκλειο: Αγωνία για την Ελευθερία Γιακουμάκη – Έρευνες με drones στον Γιούχτα, στο μικροσκόπιο ο πρώην σύντροφος

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Ηράκλειο για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με το βάρος να έχει πέσει από τα ξημερώματα της Τετάρτης στον ορεινό όγκο του Γιούχτα και σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων γύρω από το σημείο όπου καταγράφηκε για τελευταία φορά σήμα από το κινητό της τηλέφωνο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες της ΕΜΑΚ, ενώ επιστρατεύονται και drones, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, καθώς πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή με φαράγγια και απόκρημνα σημεία που κάνουν την έρευνα ιδιαίτερα απαιτητική.

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, περίπου στις 11:00, οδηγώντας το λευκό Honda HR-V της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άφησε πίσω της σημείωμα στο οποίο ανέφερε πως πήγαινε μια βόλτα και ότι δεν θα αργούσε να επιστρέψει. Το «Χαμόγελο του Παιδιού», που εξέδωσε Missing Alert κατόπιν αιτήματος των οικείων της, επισημαίνει ότι πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο, ενώ έχει δώσει στη δημοσιότητα και τα στοιχεία του οχήματος που οδηγούσε.

Κομβικό στοιχείο για τις έρευνες θεωρείται ο εντοπισμός του αυτοκινήτου της, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι η εύρεσή του μπορεί να ξεκαθαρίσει τη διαδρομή που ακολούθησε και να περιορίσει δραστικά το πεδίο των αναζητήσεων. Μέχρι στιγμής, το τελευταίο στίγμα από το κινητό της έχει κατευθύνει τις έρευνες προς την περιοχή του Γιούχτα και των Αρχανών, όπου οι ομάδες έρευνας κινούνται σε πολλαπλά σημεία, εξετάζοντας κάθε πιθανό ίχνος.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την αυτοκτονία του 39χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος είχε κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης και αργότερα εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε εκκλησάκι. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά, χωρίς να έχουν, μέχρι αυτή την ώρα, ανακοινώσει επίσημο συμπέρασμα. Το κινητό τηλέφωνο του 39χρονου έχει σταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ανακτηθούν δεδομένα που ενδέχεται να φωτίσουν αν υπήρξε επικοινωνία ή άλλη επαφή με την 43χρονη στις κρίσιμες ώρες πριν από την εξαφάνισή της.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται παράλληλα μαρτυρίες από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον και των δύο πλευρών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αναφορές του αδελφού της 43χρονης, ο οποίος μίλησε δημόσια για εντάσεις και σκηνές ζηλοτυπίας στη σχέση της αδελφής του με τον πρώην σύντροφό της. Σε τηλεοπτική του παρέμβαση υποστήριξε ότι ο 39χρονος ήταν επιθετικός και απότομος, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αυτοκτονία του συνδέεται με την εξαφάνιση της αδελφής του. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις συγγενικού προσώπου που αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους επίσημο πόρισμα των αρχών.

Στο πεδίο των ερευνών εξετάζεται και πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο πρώην σύντροφος ενδέχεται να είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο όχημα της 43χρονης, ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις της. Η συγκεκριμένη πληροφορία, που έχει δημοσιευτεί σε ρεπορτάζ, παραμένει υπό αξιολόγηση και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η υπόθεση έχει αποκτήσει πλέον χαρακτηριστικά θρίλερ, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες χωρίς αποτέλεσμα από τις έρευνες.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές τόσο για το επιχειρησιακό σκέλος της αναζήτησης όσο και για την ανάλυση των ψηφιακών και μαρτυρικών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί. Μέχρι να υπάρξει κάποιο απτό εύρημα, είτε από το όχημα είτε από τις έρευνες στο βουνό, η εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη παραμένει ανοιχτή υπόθεση με πολλά κενά και βαριά ερωτήματα.

