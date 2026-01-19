Ηράκλειο: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε με περιπολικό, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

43χρονος αγνόησε σήμα Τροχαίας, παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες, όρια ταχύτητας και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

19 Ιαν. 2026 10:11
Pelop News

Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από επικίνδυνη οδήγηση και σύγκρουση με περιπολικό όχημα της Τροχαίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν όχημα που κινούνταν με επικίνδυνο τρόπο στην πόλη του Ηρακλείου. Ο οδηγός αγνόησε το σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, παραβιάζοντας διαδοχικά φωτεινούς σηματοδότες, πινακίδες οδικής σήμανσης, όρια ταχύτητας, ενώ εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς εντός αστικού ιστού.

Ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικό, η οποία έληξε όταν το όχημα του 43χρονου συγκρούστηκε με το αστυνομικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν κατείχε δίπλωμα οδήγησης και είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (η μέτρηση αλκοτέστ έδειξε υπέρβαση του ορίου κατά πολύ).

Ο 43χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωρεία σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας και επικίνδυνη οδήγηση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ακεραιότητα άλλων προσώπων. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

