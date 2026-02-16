Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 64χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του – Σήμερα η κηδεία του 67χρονου

Εξελίξεις στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας στη Βιάννο Ηρακλείου, με τον 64χρονο κατηγορούμενο να οδηγείται στη Δικαιοσύνη και την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά σήμερα το θύμα.

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 64χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του – Σήμερα η κηδεία του 67χρονου
16 Φεβ. 2026 12:28
Pelop News

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 64χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου αδελφού του στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο, υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 64χρονος φέρεται να κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία αναφέροντας έντονη διαμάχη με τον αδελφό του. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αστυνομικοί φέρονται να αντιλήφθηκαν την κλιμάκωση της έντασης. Όταν έφτασαν στο σπίτι λίγα λεπτά αργότερα, ο 67χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 67χρονος δέχθηκε σωματική βία και τραύματα από μαχαίρι, ενώ το όπλο φέρεται να βρέθηκε στο σώμα του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απέδωσε την πράξη σε διαφωνία για τα κλειδιά αγροτικού οχήματος, τα οποία – σύμφωνα με πληροφορίες – εντοπίστηκαν τελικά σε άλλο σημείο του σπιτιού.

Ο 64χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη στις αρχές και σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την Τρίτη (17 Φεβρουαρίου).

Την ίδια ώρα, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 67χρονου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, με τα έξοδα να καλύπτονται – σύμφωνα με πληροφορίες – από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μάρθας.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που ζούσαν σχετικά απομονωμένα, ενώ αναφέρονται και παλαιότερες εντάσεις μεταξύ τους. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

