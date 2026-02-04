Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Πόρου Ηρακλείου.

Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες
04 Φεβ. 2026 11:11
Pelop News

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ (3 Φεβρουαρίου 2026) στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο, όταν επτά ανήλικοι ηλικίας 14 έως 17 ετών φέρονται να επιτέθηκαν και να χτύπησαν δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 39 ετών.

Η επίθεση έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος αποτελεί συνηθισμένο σημείο συνάθροισης κατοίκων της συνοικίας. Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποίησαν χέρια, πόδια, ξύλα και πέτρες.

Οι δύο παθόντες υπέστησαν ελαφρύ τραυματισμό, δεν χρειάστηκε όμως η διακομιδή τους σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο άνδρες δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των ανηλίκων.

Οι επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν αμέσως μετά το περιστατικό από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ στη δικογραφία συμπεριλήφθηκαν ακόμη τρεις κηδεμόνες.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο επεισόδιο.

Αργά χθες το βράδυ, όλοι οι συλληφθέντες (ανήλικοι και ενήλικες) αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Καλάβρυτα: Ερχονται διώξεις για τον οδοντωτό σιδηρόδρομο
11:57 Μαρινάκης: «Εθνική επιτυχία η στάση της Ελλάδας στο SAFE – Eπικίνδυνη η παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ»
11:51 Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις
11:50 Αυξανομένη ανησυχία για κινήσεις ρωσικών δορυφόρων, τι φοβούνται
11:45 Γαλαξίδι: Προορισμός με νησιώτικό αέρα
11:41 «In the heat of … Carnival»: Ανοικτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας
11:36 Η συζήτηση για τον ΕΛΓΑ πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, ριζική αλλαγή και αναθεώρηση του πλαισίου είναι το επείγον!
11:35 Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
11:35 Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών, δείτε πότε θα γίνει ο μικρός τελικός
11:30 Συλλογικές Συμβάσεις: Ξεκινά στη Βουλή το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών σε 15 κλάδους
11:29 Κολυδάς: Ήπιο και θερμό το επόμενο 15ήμερο – Τι αναφέρει για τις βροχές, πότε εξασθενούν
11:27 Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες
11:21 «Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»
11:19 Ανδρουλάκης: «Το Σύνταγμα θέλει συναινέσεις, όχι συνταγματικό λαϊκισμό»
11:13 Υπόθεση Λόρας: Η ηθοποιός, οι ρόλοι της και το κορίτσι από το Ρίο – Τα πρόσωπα πίσω από την εξαφάνιση
11:11 Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες
11:06 Το όνειρο ενός γελοίου: Απόγνωση και φως σε μία στιγμή
11:05 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
11:00 Πάτρα: Επί ποδός «πολέμου» για το Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ