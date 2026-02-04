Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ (3 Φεβρουαρίου 2026) στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο, όταν επτά ανήλικοι ηλικίας 14 έως 17 ετών φέρονται να επιτέθηκαν και να χτύπησαν δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 39 ετών.

Η επίθεση έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος αποτελεί συνηθισμένο σημείο συνάθροισης κατοίκων της συνοικίας. Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποίησαν χέρια, πόδια, ξύλα και πέτρες.

Οι δύο παθόντες υπέστησαν ελαφρύ τραυματισμό, δεν χρειάστηκε όμως η διακομιδή τους σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο άνδρες δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των ανηλίκων.

Οι επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν αμέσως μετά το περιστατικό από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ στη δικογραφία συμπεριλήφθηκαν ακόμη τρεις κηδεμόνες.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο επεισόδιο.

Αργά χθες το βράδυ, όλοι οι συλληφθέντες (ανήλικοι και ενήλικες) αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

