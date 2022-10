Ιράν: 16χρονη διαδηλώτρια καίει τη μαντίλα της λίγο πριν βρεθεί νεκρή – ΒΙΝΤΕΟ

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media και στο οποίο φαίνεται η 16χρονη Νίκα Σακαραμί, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της στο Ιράν την περασμένη βδομάδα, να διαδηλώνει για το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Ανμινί λίγες ώρες πριν η ίδια βρεθεί νεκρή, σύμφωνα με το BBC.

Η 16χρονη φέρεται να στέκεται πάνω σε έναν κάδο σκουπιδιών και να καίει τη μαντίλα της στην Τεχεράνη στις 20 Σεπτεμβρίου, καθώς από το πλήθος ακούγονται συνθήματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στη συνέχει ωστόσο η 16χρονη εξαφανίστηκε.

Αργότερα εξαφανίστηκε αφού είπε σε μια φίλη της ότι την κυνηγούσε η αστυνομία.

“The girl who is burning her headscarf in this footage is #Nika_Shakarami,” a source close to the family told BBC Persian.

She was then chased by security forces and found dead 10 days later.#Mahsa_Amini

