Ιράν: Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις για λόγους ασφαλείας

Δεκάδες πτήσεις από το Ντουμπάι προς αρκετές πόλεις του Ιράν, όπως η Τεχεράνη, η Σιράζ και η Μασχάντ, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα (09.01.2026) με την εταιρεία Flydubai ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου της πόλης.

09 Ιαν. 2026 15:58
Pelop News

Με τις διαδηλώσεις στο Ιράν να κορυφώνονται και τις καθεστωτικές δυνάμεις να έχουν κλιμακώσει τις εντάσεις με βίαια επεισόδια και αναφορές για δεκάδες νεκρούς διαδηλωτές, αεροπορικές εταιρείες αποφασίζουν να ακυρώσουν πτήσεις προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ειδικότερα, δεκάδες πτήσεις από το Ντουμπάι προς αρκετές πόλεις του Ιράν, όπως η Τεχεράνη, η Σιράζ και η Μασχάντ, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα (09.01.2026) με την εταιρεία Flydubai ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου της πόλης.

Εξάλλου τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Turkish Airlines ακύρωσε 17 πτήσεις διάφορων εταιρειών προς ιρανικές πόλεις, ενώ η εταιρεία AJet ακύρωσε έξι πτήσεις ενώ σε ακυρώσεις προχώρησε και η Pegasus Airlines.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο πτήσεις από τη Ντόχα του Κατάρ προς την Τεχεράνη, που θα αναχωρούσαν σήμερα (09.01.2026) ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου Hamad.

Η εταιρεία Flydubai επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι οι προγραμματισμένες για σήμερα (09.01.2026) πτήσεις της προς το Ιράν ακυρώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση» και θα τροποποιήσει ανάλογα το πρόγραμμα των πτήσεών της χωρίς να εξηγήσει τους λόγους για τις σημερινές ακυρώσεις.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι δεν ανέφερε τον λόγο των ακυρώσεων, όμως από χθες (08.01.2026) έχει αναφερθεί στο Ιράν διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις που ξέσπασαν στη χώρα πριν από 13 ημέρες.

