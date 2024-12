Ιράν: Απειλές, βασανιστήρια και απομόνωση σε γυναικεία φυλακή ΒΙΝΤΕΟ

Δραματικές οι συνθήκες κράτησης των κρατούμενων σε γυναικείες φυλακές του Ιράν.

Σύμφωνα με κρατούμενη που κατονομάζεται ως Νασίμ, στη διαβόητη ιρανική φυλακή Εβίν οι γυναίκες βασανίζονται, ανακρίνονται επί ώρες και απειλούνται επανειλημμένα με εκτέλεση.

Η 36χρονη Νασίμ τέθηκε σε απομόνωση για τους πρώτους τέσσερις μήνες της ποινή της στη διαβόητη φυλακή, και περνούσε τις μέρες της σε ένα μικροσκοπικό κελί χωρίς παράθυρα, χωρίς κρεβάτι ή τουαλέτα. Η μόνη επαφή που είχε εκείνη την περίοδο ήταν με τα άτομα που την ανέκριναν 10 με 12 ώρες, όπως αποκάλυψε, τα οποία μάλιστα φέρονται να τη βασάνιζαν για να προχωρήσει σε ψευδείς ομολογίες.

Κομμώτρια στο επάγγελμα, η Νασίμ είπε ότι νόμιζε ότι «θα πέθαινε και κανείς δεν θα το μάθει», καθώς οι βασανιστές της την απειλούσαν συνεχώς με θανατική ποινή.

Άλλοι κρατούμενοι είπαν ότι η Νασίμ είχε κοψίματα και μώλωπες στο σώμα της όταν βγήκε από την απομόνωση.

Η 36χρονη συνελήφθη τον Απρίλιο του 2023 αφού συμμετείχε στις διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» που ακολούθησαν τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμίνι τον Σεπτέμβριο του 2022. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση και ένας από τους φίλους της φέρεται να σκοτώθηκε στην κυβερνητική καταστολή. Η Νασίμ είχε κατηγορηθεί για διασπορά προπαγάνδας και ένοπλη δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Χρειάστηκε να περάσει σχεδόν 500 ημέρες στη φυλακή περιμένοντας την ποινή της, διάστημα στο οποίο την απειλούσαν συνεχώς ότι θα εκτελεστεί. Τελικά καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση και της επιβλήθηκαν 74 μαστιγώματα καθώς και 20 χρόνια εξορίας σε μια μικρή πόλη μακριά από την Τεχεράνη.

Μια άλλη γυναίκα που συνελήφθη μετά τις διαδηλώσεις είναι η Rezvaneh, η οποία κρατήθηκε μαζί με τον σύζυγό της το 2023. Και οι δύο φυλακίστηκαν στην Εβίν, που έχει ανδρική και γυναικεία πτέρυγα. Στην τελευταία στεγάζονται περίπου 70 κρατούμενες, οι περισσότερες από τις οποίες κατηγορούνται για πολιτικές κατηγορίες.

Οι γυναίκες κρατούνται σε κελιά με έως και 20 άτομα. Κοιμούνται σε κουκέτες με 3 ή 4 κρεβάτια και φέρονται να βιώνουν τραγικές συνθήκες καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τις αφήνουν να «παγώνουν» τον χειμώνα, ενώ και το καλοκαίρι η διαβίωση είναι δύσκολη.

Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων της Razvaneh, της είπαν ότι ο άντρας της θα σκοτωθεί και ότι θα τον χτυπήσουν τόσο πολύ που θα γίνει μαύρος σαν κάρβουνο και μωβ σαν μελιτζάνα. Και αυτή τέθηκε σε απομόνωση, ενώ μετά από 4 μήνες ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος καθώς επέτρεπαν στο ζευγάρι να συναντάται ιδιωτικά.

Καθώς πλησίαζε η ημερομηνία τοκετού, οι αρχές της φυλακής της έδωσαν άδεια να βγει προσωρινά για να γεννήσει το κοριτσάκι της που ήρθε στον κόσμο τον Οκτώβριο.

Η Razvaneh αναμένεται να επιστρέψει στη φυλακή για να εκτίσει τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια της πενταετούς ποινής της. Θα της επιτρέψουν πιθανότατα να έχει μαζί της την κόρη της μέχρι την ηλικία των δύο ετών, μετά την οποία τα μωρά συνήθως στέλνονται να ζήσουν με έναν στενό συγγενή.

Μια τρίτη τρόφιμος, η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη νωρίτερα αυτό το μήνα για ιατρικούς λόγους λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στους πνεύμονες και την καρδιά. Στην Εβίν, η Ναργκίς χρειάστηκε να δώσει μάχες για να αποκτήσει πρόσβαση σε γιατρό και σύμφωνα με πληροφορίες εμπόδισαν τη θεραπεία της πολλές φορές επειδή αρνούνταν να φορέσει μαντίλα στα ραντεβού.

Οι αρχές των φυλακών ενέδωσαν μόνο αφού οι συγκρατούμενές της έκαναν απεργία πείνας για δύο εβδομάδες. Η Ναργκίς αποφυλακίστηκε στις 4 Δεκεμβρίου αφού υποβλήθηκε σε μια περίπλοκη χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρέθηκε μέρος ενός οστού στο δεξί της πόδι λόγω φόβου για καρκίνο, είπαν οι υποστηρικτές της.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η 52χρονη φαίνεται να βγαίνει από το πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου, με τα πυκνά μαύρα μαλλιά της να μην καλύπτονται από χιτζάμπ ή μαντίλα. Το δεξί της πόδι ήταν καλυμμένο με υφασμάτινο γύψο. Φώναζε «Γεια σου ελευθερία!» και «Γυναίκες, ζωή, ελευθερία! Η ελευθερία είναι δικαίωμα μας! Ζήτω η ελευθερία!».

Narges Mohammadi’s temporary medical release from #Iran‘s Evin prison is a huge relief, but the prospect of her possible return on 25 December is highly worrying. RSF and the #FreeNarges Coalition are urgently campaigning for this to be extended to allow for her full recovery. ⬇️ pic.twitter.com/gzOGx5L3HM

— RSF (@RSF_inter) December 13, 2024