Ιράν: Χτύπησε με drone το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες

Ιράν: Χτύπησε με drone το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ
28 Φεβ. 2026 18:36
Pelop News

Στο Κουβέιτ drone έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά εργαζόμενοι και να σημειωθούν περιορισμένες υλικές ζημιές, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Αρκετοί υπάλληλοι του αεροδρομίου υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά την επίθεση, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Παράλληλα, το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.

«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες άρσης του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο ζήτησε ωστόσο από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απαραίτητο και μέχρι οι αρχές να ολοκληρώσουν διαδικασίες.

