Ιράν: Δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο

Ο  Μασούντ Πεζεσκιάν, με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομικό όπλο

11 Φεβ. 2026 12:44
Pelop News

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχθεί «οποιαδήποτε επαλήθευση» για το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομικό όπλο.

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα έντασης, με φόντο τις στρατιωτικές απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για το πυρηνικό ζήτημα.

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», ανέφερε ο Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας ότι η θέση της Τεχεράνης παραμένει σταθερή.


Σε ομιλία του στην Πλατεία Αζαντί, στην πρωτεύουσα, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του «δεν θα υποκύψει σε υπερβολικές απαιτήσεις», μετά την επανεκκίνηση των επαφών με τις ΗΠΑ.

«Η χώρα μας, το Ιράν, δεν θα υποκύψει στις υπερβολικές τους απαιτήσεις», δήλωσε. «Το Ιράν μας δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην επιθετικότητα, αλλά συνεχίζουμε τον διάλογο με όλη μας τη δύναμη με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να εδραιωθεί η ειρήνη και η ηρεμία στην περιοχή».

