Ιράν: «Ελέγχουμε τα στενά του Ορμουζ»

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις επανέλαβαν την Πέμπτη ότι ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ και δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ ή σε χώρες που εμπλέκονται σε πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ιράν να περάσουν από τη ζωτικής στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό. Σε νεότερη ανακοίνωση, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι έπληξε αεροπορικές βάσεις και το αρχηγείο της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

«Χωρίς καμία αμφιβολία ή αμέλεια, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τη σοφή διαχείριση των γενναίων ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί επιτιθέμενοι και οι συνεργάτες τους δεν έχουν κανένα δικαίωμα να περάσουν από εδώ», δήλωσε το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam al-Anbiya, μια μονάδα υπεύθυνη για την επίβλεψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Τις τελευταίες ώρες, ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν επιτέθηκε στις αεροπορικές βάσεις Παλμακίμ και Ουμπέντα του ισραηλινού καθεστώτος με drones, έναν πύργο επιτήρησης, έναν διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης αεροδρομίου και ένα υπόστεγο, καθώς και το αρχηγείο της Σιν Μπετ.

Η αεροπορική βάση Παλμακίμ κοντά στο Τελ Αβίβ είναι το κέντρο εκτόξευσης δορυφόρων και δοκιμών πυραύλων του ισραηλινού καθεστώτος και η τοποθεσία συστημάτων πυραυλικής άμυνας όπως τα drones David’s Slings και Hermes 900.

Η αεροπορική βάση Ούβντα είναι μία από τις στρατηγικές εγκαταστάσεις και βάση εκπαίδευσης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτή η βάση υπήρξε η τοποθεσία αμερικανικών μαχητικών F-22.

Η Σιν Μπετ χρησιμεύει ως η επιχειρησιακή καρδιά του Ισραηλινού Οργανισμού Εσωτερικής Ασφάλειας και είναι υπεύθυνο για καθήκοντα όπως η διοίκηση επιχειρήσεων ασφαλείας, ο συντονισμός της προστασίας σημαντικών προσωπικοτήτων και ζωτικών εγκαταστάσεων του καθεστώτος».

Το Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι είχε κλείσει το Στενό του Ορμούζ σε σκάφη που ανήκουν σε χώρες που συνδέονται με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα. Η πλωτή θαλάσσια οδός είναι μια από τις πιο κρίσιμες στον κόσμο για τις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας αναφέρει το πρακτορείο Anadolu.

Παρόλο που τα ύδατα ανήκουν στο Ιράν και το Ομάν, το διεθνές δίκαιο (Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας) προβλέπει το δικαίωμα της «διέλευσης τράνζιτ» (transit passage) για όλα τα πλοία. Η Τεχεράνη όμως επιμένει ότι έχει τον «απόλυτο έλεγχο» και απειλεί να βυθίσει οποιοδήποτε σκάφος «εχθρικών κρατών».

