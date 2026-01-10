Ιράν: Επικρατεί χάος από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στους 62 οι νεκροί, η Τεχεράνη και άλλες πόλεις στις φλόγες! ΒΙΝΤΕΟ

Το Ιράν φλέγεται από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συμπληρώνουν δύο εβδομάδες. Στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις το βράδυ της Παρασκευής χιλιάδες κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκαν στα social media παρότι η πρόσβαση στο internet δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας – όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τουλάχιστον 62 διαδηλωτές, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 2.500 από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε ότι έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα, καθώς και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Από την Ουάσινγκτον, ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική φυσιογνωμία της εξόριστης αντιπολίτευσης, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα στο Ιράν.

Report: Iran Protest Death Toll at 62 The U.S.-based Human Rights Activists News Agency reports that the death toll in Iran’s protests has risen to 62. This comes as Iran’s navy holds drills with the Chinese Communist Party.@NTDNews has the details. pic.twitter.com/PBL52Fx1bV — Jason Perry (@JasonPerryNTD) January 10, 2026

Σύμφωνα με ερασιτεχνικά βίντεο που κυκλοφορούν, η ιστορική σημαία του Ιράν με το Λιοντάρι και τον Ήλιο αντικαθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πρόκειται για σύμβολο της ιρανικής μοναρχίας, της ισχύος και της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, το οποίο χρησιμοποιούνταν επίσημα έως την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Additional footage has emerged from the protests at Kaj Square in Tehran, on the night of January 8. pic.twitter.com/tPYhFYg0qG — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν διαδηλώσεις σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, καθώς και σε πόλεις όπως η Μασάντ στα ανατολικά, η Ταμπρίζ στα βόρεια και η Κομ στο κέντρο της χώρας.

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

This is historic. Iranians are bravely flying the real flag of Iran, the Lion and Sun flag, in the heart of their own country as they stand up against the Islamic regime. The media is completely ignoring this. Share it. Make it go viral. pic.twitter.com/Uz52j4Mlxu — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Άλλα βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανάλογες διαμαρτυρίες σε άλλα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στις πόλεις Μασάντ (ανατολικά), Ταμπρίζ (βόρεια) και Κομ (κεντρικά).

Η αυτοεξόριστη ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, εξέφρασε φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να προσπαθήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει «στρατηγική επιλογή» και δεν οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα». Δήλωσε πως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία την Πέμπτη.

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ανέφερε χθες Παρασκευή η ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Έχω την εντύπωση ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλα προβλήματα».

Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες – ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».

