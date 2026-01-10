Ιράν: Επικρατεί χάος από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στους 62 οι νεκροί, η Τεχεράνη και άλλες πόλεις στις φλόγες! ΒΙΝΤΕΟ

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας – όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ιράν: Επικρατεί χάος από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στους 62 οι νεκροί, η Τεχεράνη και άλλες πόλεις στις φλόγες! ΒΙΝΤΕΟ
10 Ιαν. 2026 9:41
Pelop News

Το Ιράν φλέγεται από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συμπληρώνουν δύο εβδομάδες. Στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις το βράδυ της Παρασκευής χιλιάδες κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκαν στα social media παρότι η πρόσβαση στο internet δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας – όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τουλάχιστον 62 διαδηλωτές, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 2.500 από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε ότι έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα, καθώς και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Από την Ουάσινγκτον, ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική φυσιογνωμία της εξόριστης αντιπολίτευσης, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα στο Ιράν.

Σύμφωνα με ερασιτεχνικά βίντεο που κυκλοφορούν, η ιστορική σημαία του Ιράν με το Λιοντάρι και τον Ήλιο αντικαθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πρόκειται για σύμβολο της ιρανικής μοναρχίας, της ισχύος και της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, το οποίο χρησιμοποιούνταν επίσημα έως την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν διαδηλώσεις σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, καθώς και σε πόλεις όπως η Μασάντ στα ανατολικά, η Ταμπρίζ στα βόρεια και η Κομ στο κέντρο της χώρας.

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Άλλα βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανάλογες διαμαρτυρίες σε άλλα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στις πόλεις Μασάντ (ανατολικά), Ταμπρίζ (βόρεια) και Κομ (κεντρικά).

Η αυτοεξόριστη ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, εξέφρασε φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να προσπαθήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει «στρατηγική επιλογή» και δεν οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα». Δήλωσε πως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ανέφερε χθες Παρασκευή η ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Έχω την εντύπωση ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλα προβλήματα».

Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες – ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:12 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Το νέο φορμάτ και ο στόχος της Ελλάδας
11:00 Πάτρα-Δίκη για τον θάνατο Μπασιλάρη: Ένας μέσα, τρεις ελεύθεροι
10:48 Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις, ανατροπή σε ισχυρισμούς και «σκοτεινά» σημεία
10:36 Που θα δείτε Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, Άρης-Ηρακλής και Copa Africa
10:24 Δεμένα πλοία στον Πειραιά: Δεν υπάρχει επίσημο απαγορευτικό απόπλου
10:12 Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου
10:00 Πάτρα: 114 μαθητές στοιβάζονται και οι χώροι ρημάζουν
9:50 Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αίγιο, γυναίκα τραυματίας, νεκρό το σκυλάκι της
9:41 Ιράν: Επικρατεί χάος από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στους 62 οι νεκροί, η Τεχεράνη και άλλες πόλεις στις φλόγες! ΒΙΝΤΕΟ
9:31 Η Κύπρος στο στόχαστρο
9:24 Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
9:11 Καιρός: Η Ελλάδα μπαίνει στο «ψυγείο», μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
23:59 Αυτός είναι ο τρόπος για να ρίξετε την κοιλιά σας, τι να βάλετε στο πιάτο σας για χορταστικά γεύματα
23:39 Σε χειμέριο λήθαργο έπεσαν οι αρκούδες του Αρκτούρου στο Νυμφαίο
23:23 «Θα χαλάσεις τα μάτια σου, μη διαβάζεις στο σκοτάδι», τι ισχύει, μύθοι και πραγματικότητα
23:00 Washington Post: Το μεγάλο παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο
22:50 Τσιτσιπάς: Προσγειώθηκε στην Αδελαΐδα και έκλεψε την παράσταση με την λεοπάρ φόρμα του, ΒΙΝΤΕΟ
22:41 Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη! Χιονοκαταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, -20 στη Γερμανία
22:30 Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!
22:21 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για τα 17 εκατομμύρια!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ