Ιράν: Επίθεση με drone, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ομάν

Νέα άνοδος για το πετρέλαιο, πάνω από τα 113 δολάρια μετά την επίθεση στις εγκαταστάσεις στη Φουτζάιρα. Αλλεπάλληλοι συναγερμοί στο Ντουμπάι

04 Μάι. 2026 18:45
Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρθηκε ότι τέσσερα drone από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, χωρίς να κανένα να χτυπήσει σε στόχο, καθώς τα τρία καταρρίφθηκαν και ένα έπεσε στη θάλασσα.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι «ξέσπασε μεγάλη φωτιά» στο πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν.

Το απόγευμα της Δευτέρας ήχησε τρεις φορές στο Ντουμπάι ο συναγερμός στους κατοίκους ζητώντας τους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ αναφέρει ότι «εντοπίστηκαν τέσσερα περιφερόμενα πυρομαχικά [πρόκειται για τα drone αυτοκτονίας] που κατευθύνονταν από το Ιράν προς τη χώρα, εκ των οποίων τα τρία αναχαιτίστηκαν με επιτυχία πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ενώ το τελευταίο έπεσε στη θάλασσα.

» Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

» Το υπουργείο καλεί το αξιότιμο κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πηγές του και να επαληθεύει τα γεγονότα, καθώς και να τηρεί όλα τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας κατά τη λήψη προειδοποιητικών μηνυμάτων.

