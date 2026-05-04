Ιράν: Επίθεση με drone, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ομάν

Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρθηκε ότι τέσσερα drone από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, χωρίς να κανένα να χτυπήσει σε στόχο, καθώς τα τρία καταρρίφθηκαν και ένα έπεσε στη θάλασσα.

Στενά του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας τυλίχτηκε στις φλόγες, ερωτηματικό εάν δέχτηκε επίθεση

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι «ξέσπασε μεγάλη φωτιά» στο πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν.

Το απόγευμα της Δευτέρας ήχησε τρεις φορές στο Ντουμπάι ο συναγερμός στους κατοίκους ζητώντας τους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο.

تم رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر. وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية. وتنوه الوزارة الجمهور الكريم… pic.twitter.com/LqHJ5oLzL9 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ αναφέρει ότι «εντοπίστηκαν τέσσερα περιφερόμενα πυρομαχικά [πρόκειται για τα drone αυτοκτονίας] που κατευθύνονταν από το Ιράν προς τη χώρα, εκ των οποίων τα τρία αναχαιτίστηκαν με επιτυχία πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ενώ το τελευταίο έπεσε στη θάλασσα.

» Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

» Το υπουργείο καλεί το αξιότιμο κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πηγές του και να επαληθεύει τα γεγονότα, καθώς και να τηρεί όλα τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας κατά τη λήψη προειδοποιητικών μηνυμάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



