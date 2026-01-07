Ιράν: Η κυβέρνηση Πεζεσκιαν προχωρά σε οικονομικές παραχωρήσεις για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες

Η κυβέρνηση του Ιράν υπό τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν προχωρά σε σειρά οικονομικών μέτρων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις μαζικές διαδηλώσεις που έχουν εξαπλωθεί σε 27 από τις 31 επαρχίες της χώρας. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από το παζάρι της Τεχεράνης λόγω του υψηλού πληθωρισμού, της κατάρρευσης της αξίας του ριάλ και του αυξημένου κόστους ζωής, και έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερες απαιτήσεις για πολιτικές αλλαγές, καταπολέμηση της διαφθοράς και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA), ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 35, συμπεριλαμβανομένων 29 διαδηλωτών, 4 παιδιών και 2 μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ενώ έχουν αναφερθεί εκατοντάδες τραυματισμοί, πολλοί από πλαστικές σφαίρες ή πραγματικά πυρά.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αλλαγές στο σύστημα επιδοτήσεων συναλλάγματος, καταργώντας τις προνομιακές ισοτιμίες για εισαγωγείς που ίσχυαν εδώ και μια δεκαετία και θεωρούνταν πηγή διαφθοράς και διαρροών. Ο πρόεδρος Πεζεσκιαν δήλωσε ότι οι επιδοτήσεις θα μεταφερθούν απευθείας στους τελικούς καταναλωτές, μέσω νέου συστήματος άμεσων ενισχύσεων, προκειμένου να αντισταθμιστεί η πιθανή βραχυπρόθεσμη άνοδος τιμών σε τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Επιπλέον, εξετάζονται αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού, όπως αυξήσεις μισθών έως 43% (από 20%), μείωση ΦΠΑ στο 10% από 12%, διάθεση 8,8 δισ. δολαρίων σε επιδοτούμενο συνάλλαγμα για περιορισμό αυξήσεων τιμών, εγγυημένες αγορές σιταριού για προμήθεια ψωμιού και αναπροσαρμογή συντάξεων.

Ο πληθωρισμός έφτασε το 52,6% τον Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ενώ η ισοτιμία του ριάλ έχει καταρρεύσει δραματικά. Οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί σε πάνω από 100 πόλεις και κωμοπόλεις, με συμμετοχή φοιτητών σε πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων εισβολών δυνάμεων ασφαλείας σε πανεπιστημιακούς χώρους, όπως στο Πανεπιστήμιο του Μπιρτζάντ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης Gholamhossein Mohseni Ejei δήλωσε ότι η περίοδος «παραχωρήσεων και κατευνασμού» έχει τελειώσει, κατηγορώντας ΗΠΑ και Ισραήλ για υποστήριξη του «χάους». Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν τους διαδηλωτές αν δεχθούν βίαιη καταστολή, ενώ το ιρανικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ψυχολογικό πόλεμο». Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε το Ιράν να σεβαστεί το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και να αποφύγει περαιτέρω απώλειες ζωών.

Το κίνημα Μεταρρυθμίσεων, με το οποίο συνδέεται ο Πεζεσκιαν, απαίτησε μέτρα κατά μελών δυνάμεων ασφαλείας που κατηγορούνται για πυρά εναντίον διαδηλωτών εντός νοσοκομείου στο Μαλεκσαχί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



