Ιράν: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων,
Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Ιράν.
Όπως ανακοίνωσε το κέντρο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες συχνά γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
