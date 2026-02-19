Ιράν: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων,

Ιράν: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ
19 Φεβ. 2026 7:33
Pelop News

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε το κέντρο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες συχνά γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ιράν: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ

