Ιράν: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε το κέντρο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες συχνά γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



