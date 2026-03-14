Ιράν και Ορμούζ: Προειδοποιήσεις, φωτιά στη Φουτζάιρα και ανησυχία για την αγορά πετρελαίου

Το Ιράν διατηρεί σκληρή γραμμή απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η κλιμάκωση στην περιοχή αρχίζει να επηρεάζει και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ανεστάλησαν ορισμένες δραστηριότητες φόρτωσης πετρελαίου μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε ύστερα από αναχαίτιση drone.

Σύμφωνα με το Reuters, η φωτιά στη Φουτζάιρα προκλήθηκε όταν συντρίμμια από drone έπεσαν στην περιοχή κατά την αναχαίτισή του. Οι αρχές του εμιράτου ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι διακόπηκαν προληπτικά ορισμένες φορτώσεις αργού και διυλισμένων προϊόντων όσο εκτιμάται το μέγεθος της ζημιάς.

Η Φουτζάιρα έχει ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς αποτελεί βασικό κόμβο αποθήκευσης και εξαγωγών των ΗΑΕ, εκτός των Στενών του Ορμούζ. Από εκεί διακινείται περίπου 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα από το αργό Murban, όγκος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου, γεγονός που εξηγεί γιατί ακόμη και περιορισμένες αναστολές δραστηριοτήτων προκαλούν ανησυχία στις αγορές.

Παράλληλα, ιρανικές τοποθετήσεις δείχνουν ότι η Τεχεράνη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει εύκολα στο θέμα του Ορμούζ. Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι χωρίς αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο και χωρίς έλεγχο του περάσματος από τις χώρες της περιοχής και το Ομάν, δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια. Σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις του, έχει επίσης υποστηρίξει ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης προϋποθέτει αποζημίωση και πλήρεις εγγυήσεις για το μέλλον.

Η συζήτηση για το Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει ήδη δεχθεί ισχυρές πιέσεις. Το Bloomberg είχε μεταδώσει από τις αρχές Μαρτίου ότι η διακίνηση πετρελαίου και LNG στο στενό είχε επιβραδυνθεί έντονα, με αρκετά πλοία να αποφεύγουν τη διέλευση λόγω του πολεμικού κινδύνου και των ιρανικών απειλών.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η παρεμπόδιση της διέλευσης από το Ορμούζ δεν απειλεί μόνο το εμπόριο ενέργειας, αλλά και τη μεταφορά βασικών ανθρωπιστικών αγαθών, όπως τρόφιμα και φάρμακα. Η πίεση, επομένως, δεν είναι μόνο γεωπολιτική ή ενεργειακή, αλλά αποκτά και ευρύτερη διεθνή διάσταση.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, ακόμη κι αν το Ιράν δεν έχει κλείσει πλήρως το πέρασμα, η ένταση γύρω από το Ορμούζ και τα χτυπήματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως η Φουτζάιρα αρκούν για να δημιουργούν ισχυρούς κραδασμούς στην περιοχή και νέα νευρικότητα στην αγορά πετρελαίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



