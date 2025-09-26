Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών

Η Τεχεράνη υπέγραψε συμφωνία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η Rosatom είχε ανακοινώσει προχθές, Τετάρτη, πως υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, χωρίς να γνωστοποιήσει αριθμό.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ και τον κορυφαίο αξιωματούχο του Ιράν για θέματα πυρηνικής ενέργειας Μοχαμάντ Εσλάμι σε συνάντηση τους στην Μόσχα. Η Rosatom χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα «στρατηγικό έργο».

Ο Εσλάμι, που είναι επίσης αντιπρόεδρος το Ιράν, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 GW (γιγαβάτ).

