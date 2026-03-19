Ιράν και Στενά του Ορμούζ: Στο τραπέζι διόδια για τα διερχόμενα πλοία

Η Τεχεράνη εξετάζει την επιβολή τελών στα πλοία που περνούν από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο, σε μια κίνηση με οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

19 Μαρ. 2026 15:29
Pelop News

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει τέλη διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η συζήτηση αφορά μια κίνηση με σαφές οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του LNG.

Σχέδιο για τέλη διέλευσης

Όπως αναφέρεται, η Τεχεράνη επιδιώκει να αξιοποιήσει τον έλεγχο που έχει αποκτήσει πρόσφατα στη στρατηγική αυτή δίοδο. Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, το Στενό του Ορμούζ έχει ουσιαστικά κλείσει για πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή συμμάχους τους.

Η βουλευτής Σομαγιέ Ραφιέ, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna, δήλωσε ότι στο ιρανικό κοινοβούλιο βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο βάσει του οποίου οι χώρες θα πρέπει να καταβάλλουν τέλη στην Ισλαμική Δημοκρατία, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να χρησιμοποιούνται ως ασφαλής δίαυλος για τη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων.

Δηλώσεις για πίεση προς τη Δύση

Στο ίδιο πλαίσιο, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε δήλωση του Μοχαμάντ Μοχμπέρ, ο οποίος είχε διατελέσει μεταβατικός πρόεδρος του Ιράν μετά τον θάνατο του Εμπραΐμ Ραϊσί. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση των Στενών του Ορμούζ, η Τεχεράνη μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στη Δύση και να εμποδίσει τη διέλευση δυτικών πλοίων από τη θαλάσσια οδό.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είχε δηλώσει ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ στην «προπολεμική κατάσταση».

Επιλεκτική διέλευση πλοίων

Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων πλοίων από χώρες που θεωρεί φιλικές, ενώ παράλληλα έχει προειδοποιήσει ότι θα εμποδίσει την πρόσβαση σε πλοία κρατών που αντιμετωπίζει ως εχθρικά.

Η συζήτηση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ δείχνει ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση σε εργαλείο οικονομικής και στρατηγικής πίεσης, σε μια περίοδο όπου η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.

