Ιράν με μπούργκα ή Περσία με στέμμα;
Ο Σαχής πλησιάζει στην Τεχεράνη μετά από μισό αιώνα. Εμπόδια και κίνδυνοι στη μέση ανατολή και ευκαιρίες για την Ελλάδα.
Ηταν ακριβώς πριν από έναν αιώνα όταν ένας αξιωματικός της Περσικής Κοζακικής Μεραρχίας ίδρυε τη Δυναστεία των Παχλαβί που βασίλευσε στην τότε Περσία και σημερινό Ιράν από το 1925 έως το 1979, έτος κατά τη διάρκεια του οποίου η επανάσταση του Αγιατολάχ Χομεϊνί οδήγησε στην πτώση της μοναρχίας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News