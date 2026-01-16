Ιράν με μπούργκα ή Περσία με στέμμα;

Ηταν ακριβώς πριν από έναν αιώνα όταν ένας αξιωματικός της Περσικής Κοζακικής Μεραρχίας ίδρυε τη Δυναστεία των Παχλαβί που βασίλευσε στην τότε Περσία και σημερινό Ιράν από το 1925 έως το 1979, έτος κατά τη διάρκεια του οποίου η επανάσταση του Αγιατολάχ Χομεϊνί οδήγησε στην πτώση της μοναρχίας.