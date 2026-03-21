Ιράν: Με βαλλιστικούς πυραύλους χτύπησε το Ντιέγκο Γκαρσία, σε κίνηση υψηλού ρίσκου στον Ινδικό Ωκεανό

Νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη διάσταση παίρνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς με στόχο τη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, κοινή εγκατάσταση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ινδικό Ωκεανό. Πρόκειται για μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό και βαρύ γεωπολιτικό αποτύπωμα, καθώς δείχνει ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να απλώσει την απειλή πολύ πέρα από το άμεσο μέτωπο του Κόλπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση δεν έπληξε τη βάση. Ο ένας πύραυλος έπεσε μακριά από τον στόχο, ενώ για τον δεύτερο επιχειρήθηκε αναχαίτιση από αμερικανικό πολεμικό πλοίο με πύραυλο SM-3. Η Reuters, επικαλούμενη το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σημειώνει ότι δεν είναι απολύτως σαφές αν η αναχαίτιση ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή αν ο πύραυλος αστόχησε για άλλον λόγο, όμως το αποτέλεσμα ήταν ότι η βάση δεν χτυπήθηκε.

Το Ντιέγκο Γκαρσία θεωρείται κρίσιμος κόμβος για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Βρετανίας στην ευρύτερη περιοχή. Η βάση βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στον Ινδικό Ωκεανό και έχει χρησιμοποιηθεί ως κομβικό ορμητήριο για αεροπορικές και ναυτικές αποστολές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο αεροδρόμιό της σταθμεύουν βομβαρδιστικά B-52, αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135, αναγνωριστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, ενώ στις εγκαταστάσεις της περιλαμβάνονται υποδομές καυσίμων και ραντάρ υψηλής σημασίας.

Η συγκεκριμένη επίθεση ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα ότι το Ιράν επιδιώκει να απειλήσει αμερικανικά συμφέροντα σε μεγάλη απόσταση, στέλνοντας σήμα ότι δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε στόχους εντός της άμεσης περιφέρειάς του. Η Wall Street Journal υπογραμμίζει ότι πρόκειται για το πρώτο επιχειρησιακό χτύπημα αυτού του τύπου σε τόσο μεγάλη ακτίνα, στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Τεχεράνη είτε διαθέτει είτε επιδεικνύει πλέον ικανότητες μεγαλύτερου βεληνεκούς από εκείνες που επισήμως αναγνώριζε μέχρι σήμερα.

Η σημασία της εξέλιξης δεν βρίσκεται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος, αλλά και στο πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει. Το Ιράν δείχνει ότι μπορεί να μεταφέρει την πίεση σε εγκαταστάσεις υψηλής στρατηγικής αξίας, ακόμη και αν δεν πετυχαίνει πλήγμα στον στόχο. Με άλλα λόγια, η ίδια η απόπειρα αρκεί για να αναβαθμίσει την απειλή και να υποχρεώσει ΗΠΑ και συμμάχους τους να επανεκτιμήσουν την ασφάλεια κρίσιμων βάσεων μακριά από τα παραδοσιακά θέατρα έντασης.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ντιέγκο Γκαρσία έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της πολεμικής προετοιμασίας. Το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με το Associated Press, η βρετανική κυβέρνηση είχε επιτρέψει τη χρήση της βάσης από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις που σχετίζονται με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και εγκαταστάσεις αποθήκευσής τους. Αυτό σημαίνει ότι η βάση δεν είναι απλώς μια μακρινή στρατιωτική υποδομή, αλλά ενεργό κομμάτι του επιχειρησιακού σχεδιασμού στη σύγκρουση.

Σε αυτό το φόντο, η επίθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Δεν πρόκειται μόνο για μια απόπειρα πλήγματος σε αμερικανοβρετανική βάση, αλλά για χτύπημα εναντίον ενός σημείου που έχει ήδη συνδεθεί με στρατιωτικές κινήσεις κατά του Ιράν. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον φόβο ότι η σύγκρουση μπαίνει σε φάση ακόμη πιο απρόβλεπτη, όπου οι αποστάσεις δεν λειτουργούν πλέον ως εγγύηση ασφάλειας και όπου το πεδίο αντιπαράθεσης μπορεί να διευρυνθεί απότομα, γεωγραφικά και επιχειρησιακά.

