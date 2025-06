Ιράν: Νέα βίντεο από την ισραηλινή επίθεση σε αεροδρόμιο της Ταμπρίζ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση το μεσημέρι της Παρασκευής στην εγκατάσταση εμπλουτισμού της Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση. «Πριν από μερικά λεπτά, το σιωνιστικό καθεστώς στόχευσε εκ νέου τη Νατάνζ», ανέφερε.

Στο μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, έπειτα από ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

NEW: Significant Israeli airstrikes reported against targets in Tabriz in northwestern Iran

pic.twitter.com/2unjBUzaLq

— Faytuks News (@Faytuks) June 13, 2025